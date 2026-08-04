Galicia pisa el acelerador: las ventas de coches suben un 16,3% en julio

El mercado del automóvil pisa el acelerador en Galicia. La comunidad registró en julio la matriculación de 2.978 turismos y todoterrenos, un 16,3% más que durante el mismo mes de 2025, según los datos difundidos este lunes por las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam.

El crecimiento gallego supera ampliamente el registrado en el conjunto de España, donde las matriculaciones aumentaron un 3,7%, hasta las 101.949 unidades. En términos porcentuales, el avance de Galicia fue más de cuatro veces superior a la media estatal.

La evolución también es más favorable en el acumulado del ejercicio. Entre enero y julio se matricularon en Galicia 20.054 vehículos, un 20,4% más que en los siete primeros meses del año pasado. En el conjunto del Estado, el mercado creció un 5,8% y se acercó a las 750.000 unidades.

Más de ocho de cada diez coches ya usan propulsiones alternativas

El principal impulso del mercado gallego procede de los vehículos que no funcionan exclusivamente con gasolina o diésel. Durante julio se matricularon 2.434 modelos eléctricos, híbridos, de hidrógeno o de gas, un 26,9% más que un año antes.

Esta categoría representó el 81,7% de todos los turismos y todoterrenos matriculados en Galicia durante el mes. En otras palabras, más de ocho de cada diez coches nuevos registrados en la comunidad utilizaron alguna de estas tecnologías.

La situación contrasta con el retroceso de las motorizaciones tradicionales. Las matriculaciones de turismos de gasolina descendieron un 9,5%, hasta las 473 unidades, mientras que las de diésel se hundieron un 40,8%, con solo 71 vehículos registrados.

El cambio también se observa en el acumulado anual. Entre enero y julio se matricularon en Galicia 16.121 vehículos de propulsión alternativa, un 34,1% más que durante el mismo periodo de 2025. Los coches de gasolina bajaron un 11%, hasta los 3.376, y los diésel retrocedieron casi un 34%, con 557 unidades.

También crecen los comerciales, los industriales y los autobuses

La evolución positiva no se limitó a los turismos. Galicia contabilizó en julio 390 matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, un 2,1% más que en el mismo mes del año anterior.

Las ventas de vehículos industriales alcanzaron las 119 unidades y avanzaron un 22,7%. El incremento más elevado correspondió a los autobuses, autocares y microbuses, con 25 matriculaciones, un 47,1% más en términos interanuales.

España encadena cinco meses por encima de las 100.000 ventas

En el conjunto del país se matricularon 101.949 turismos y todoterrenos durante julio. Se trata del quinto mes consecutivo en el que el mercado español supera la barrera de las 100.000 unidades, un volumen que no se alcanzaba en un mes de julio desde 2020.

Los turismos eléctricos puros e híbridos enchufables sumaron 25.229 matriculaciones, un 20,1% más que un año antes, y representaron el 24,7% del mercado nacional. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro coches vendidos en España durante julio fue electrificado.

Las ventas crecieron en todos los canales. Los particulares matricularon 51.539 vehículos, un 1,7% más; las empresas alcanzaron las 38.138 unidades, con un incremento del 2,2%; y las compañías de alquiler elevaron sus compras un 18,9%, hasta los 12.272 turismos.

Noticias relacionadas

Las patronales relacionan la mejora del mercado con el avance de los modelos electrificados, la llegada de nuevos vehículos y el aumento de la competencia entre las marcas. El sector mantiene la previsión de cerrar el ejercicio por encima de los 1,2 millones de matriculaciones en España

Fuente: El Correo Gallego