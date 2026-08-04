Resultados empresariales
SpaceX perdió 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257% más
Son las primeras cuentas divulgadas por la compañía de Elon Musk desde su histórica salida a bolsa en junio
EFE
La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX divulgó este martes una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257% más interanual, aunque mejoró sus cuentas en el segundo trimestre.
En sus primeros resultados públicos tras su histórica salida a bolsa en junio, la empresa creada y dirigida por el magnate Elon Musk anunció una facturación semestral de 12.508 millones de dólares, un 53% más interanual, con el segmento de Conectividad como principal motor.
En el segundo trimestre de 2026, el periodo más seguido por los analistas e inversores, SpaceX tuvo una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad respecto al mismo tramo de 2025, y una facturación de 7.814 millones, un 92% más interanual, según un comunicado.
- Así es el nuevo bus del Deportivo: 46 plazas, dos pisos y fabricado en Alemania
- Preocupación entre los padres del alumnado de seis escuelas infantiles de A Coruña ante el cambio de gestión
- Angeliño ya está en la concentración del Deportivo en Italia y pasa este martes reconocimiento médico: un acuerdo caliente y un sueño cumplido de volver a casa
- Loureiro y Angeliño, un reencuentro en el Deportivo macerado durante 22 años: 'Eran un equipazo
- Sindicatos denuncian que empresas hosteleras de A Coruña ofrecen subidas salariales por no hacer huelga el día del eclipse
- Lucas Lehmann, hotelero afectado por el corte de agua en Oza Cesuras: 'He metido 2.000 euros de mi bolsillo para no cancelar una boda
- Javier (16 años), creador de una app para descubrir verbenas en A Coruña: 'La hice en tres meses con cero euros
- El Oceanográfico de A Coruña muestra sus tripas: así avanza su reforma tras 20 años de espera