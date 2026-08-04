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Resultados empresariales

SpaceX perdió 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257% más

Son las primeras cuentas divulgadas por la compañía de Elon Musk desde su histórica salida a bolsa en junio

Elon Musk.

Elon Musk. / EP

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EFE

Nueva York

La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX divulgó este martes una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257% más interanual, aunque mejoró sus cuentas en el segundo trimestre.

En sus primeros resultados públicos tras su histórica salida a bolsa en junio, la empresa creada y dirigida por el magnate Elon Musk anunció una facturación semestral de 12.508 millones de dólares, un 53% más interanual, con el segmento de Conectividad como principal motor.

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En el segundo trimestre de 2026, el periodo más seguido por los analistas e inversores, SpaceX tuvo una pérdida neta de 541 millones de dólares, la mitad respecto al mismo tramo de 2025, y una facturación de 7.814 millones, un 92% más interanual, según un comunicado.

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