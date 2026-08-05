Inditex y Alcampo sellan la permuta de terrenos para que la compañía textil construya su gran campus en Barcelona
El futuro complejo de la multinacional gallega reunirá las sedes de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties, ahora ubicadas en Tordera
Inditex y Alcampo han firmado hoy el acuerdo de permuta de terrenos que permitirá a ambas compañías desarrollar sus futuros proyectos en Sant Adrià de Besòs, en Barcelona, una operación que despeja el camino para que el grupo gallego impulse el campus que prevé levantar en los terrenos que hoy ocupa el hipermercado de la cadena de distribución, según ha explicado la compañía alimentaria en un comunicado. A cambio, Alcampo trasladará su establecimiento a una parcela situada a pocos metros de la actual.
El futuro complejo de Inditex reunirá las sedes de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties, ahora ubicadas en Tordera, además de actividades de diseño, desarrollo de producto, patronaje, escaparatismo, comercio electrónico, tecnología y logística de apoyo. El proyecto contempla cuatro edificios corporativos integrados en la transformación del entorno de las Tres Chimeneas.
Según Alcampo, el proyecto permitirá mantener el empleo ligado al hipermercado y crear nuevos puestos de trabajo durante la construcción y la puesta en marcha del nuevo centro, que será el más moderno de la compañía. El acuerdo permitirá iniciar el próximo otoño las obras del nuevo hipermercado, cuya apertura está prevista para el otoño de 2028.
La operación forma parte de la transformación urbanística del entorno de las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs.
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