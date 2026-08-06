CaixaBank inyecta 1.260 millones a empresas gallegas, un 45% más en el primer semestre

Las empresas gallegas que buscaron recursos para mantener su actividad, ganar liquidez o poner en marcha nuevos proyectos recibieron más financiación de CaixaBank durante la primera mitad del año. La entidad concedió 1.260 millones de euros entre enero y junio, un 45% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos difundidos este jueves en un comunicado remitido a los medios.

El dinero se canalizó a través de más de 2.300 operaciones de crédito, una cifra que supone un incremento interanual del 3%. El volumen financiado creció, por tanto, con mucha más intensidad que el número de operaciones formalizadas, lo que apunta a un mayor importe medio por acuerdo.

De acuerdo con la información proporcionada por el banco, los fondos se dirigieron a pequeñas, medianas y grandes empresas de Galicia. Las compañías los emplearon tanto para afrontar pagos y necesidades ordinarias como para respaldar inversiones, ampliaciones y planes de crecimiento.

CaixaBank no detalla en su comunicado qué sectores concentraron la financiación ni cómo se repartió entre las cuatro provincias gallegas.

Liquidez e inversiones

Además de los créditos, la entidad ofrece a las empresas instrumentos como el factoring, que permite adelantar el cobro de facturas; el confirming, para gestionar pagos a proveedores, y el renting, destinado al uso de vehículos, maquinaria u otros equipos.

CaixaBank también cuenta con un Plan de Estímulo a la Inversión. Según explica, un equipo especializado analiza la situación de cada empresa para plantear fórmulas de financiación adaptadas a sus proyectos y capacidad económica.

El director territorial de la entidad, Juan Pedro Badiola, defendió en el comunicado el apoyo del banco al tejido empresarial gallego, al que calificó como un elemento clave para la competitividad, la innovación y la creación de valor.

Badiola señaló que CaixaBank busca acompañar a las compañías en su actividad diaria mediante financiación y asesoramiento, aunque la entidad no aporta previsiones sobre la evolución del crédito durante la segunda mitad de 2026.

Nueve centros especializados en Galicia

El banco dispone de nueve oficinas y centros especializados en empresas en Galicia. Desde estos espacios ofrece atención en materias como financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, actividad inmobiliaria y gestión de pequeñas y medianas compañías.

En el conjunto de España, CaixaBank afirma contar con más de 2.300 profesionales dedicados a este segmento. También asegura que puede prestar apoyo a sus clientes empresariales en operaciones vinculadas con más de 150 mercados internacionales.

Estos servicios se dirigen tanto a pequeñas compañías que comienzan a exportar como a grandes grupos que desarrollan proyectos fuera de España.

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La entidad enmarca su actividad financiera en el Plan Estratégico 2025-2027 y en un plan de sostenibilidad de tres años. Dentro de este último, prevé movilizar 100.000 millones de euros en financiación sostenible, una cifra de ámbito estatal que no aparece desglosada específicamente para Galicia.

Fuente: El Correo Gallego