¿Los gallegos son fieles su compañía eléctrica?
Solo Asturias, País Vasco, Cantabria y Castilla y León registran una menor movilidad de consumidores, pese al fuerte aumento experimentado desde la pandemia
Durante años, los consumidores gallegos tuvieron fama de ser de los más fieles del país a su comercializadora eléctrica. La revolución vivida en el mercado desde la pandemia ha modificado ese comportamiento, pero no hasta el punto de situar a Galicia entre las comunidades donde más se cambia de empresa.
Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) muestran que durante el pasado año el volumen de cambios de comercializadora en Galicia equivalió al 21% de los puntos de suministro eléctrico, una cifra muy elevada si se compara con la que había antes de la pandemia, pero que sitúa a la comunidad en la parte baja de la clasificación autonómica.
Las diferencias entre territorios son significativas. Andalucía lidera la clasificación con una tasa anual del 30,2%, seguida por Extremadura (27,5%) y Murcia (25,5%). En el extremo contrario aparece Asturias (20,1%), la comunidad donde menos cambios se registran. Galicia, con ese 21%, supera solo al País Vasco (20,3%), Cantabria (20,8%) y Castilla y León (20,9%), lo que confirma que, pese al fuerte aumento experimentado en los últimos años, los consumidores gallegos muestran una mayor estabilidad que la mayoría de los españoles.
El mercado eléctrico gallego se ha modificado de forma profunda, pero conserva parte de la fidelidad que durante años lo caracterizó. Hoy los hogares gallegos cambian de comercializadora mucho más que antes de la pandemia, aunque continúan haciéndolo con menor frecuencia que en buena parte del país. La transformación ha sido intensa, pero no suficiente para convertir a Galicia en una de las comunidades con mayor movilidad del mercado eléctrico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio de A Coruña para huir de la nubosidad en el eclipse total de 2026: 'Aquí estamos por encima de las nubes
- Amancio Ortega sitúa a Pontegadea entre las 10 mayores ‘family offices’ del planeta
- Ximo Navarro, sobre el fichaje de Angeliño: 'Es un futbolista de calidad, que ha jugado en grandes equipos y que subirá el nivel
- La compra de un edificio de Greenalia impulsa la expansión hotelera en San Andrés, en A Coruña
- Lucas Lehmann, hotelero afectado por el corte de agua en Oza Cesuras: 'He metido 2.000 euros de mi bolsillo para no cancelar una boda
- El PSOE provincial de A Coruña archiva las denuncias de dos exconcejalas por acoso contra Inés Rey y su 'número 2'
- Heridas dos personas en un atropello en Alfonso Molina, en A Coruña
- Así es el nuevo bus del Deportivo: 46 plazas, dos pisos y fabricado en Alemania