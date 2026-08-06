¿Los gallegos son fieles su compañía eléctrica?

Durante años, los consumidores gallegos tuvieron fama de ser de los más fieles del país a su comercializadora eléctrica. La revolución vivida en el mercado desde la pandemia ha modificado ese comportamiento, pero no hasta el punto de situar a Galicia entre las comunidades donde más se cambia de empresa.

Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) muestran que durante el pasado año el volumen de cambios de comercializadora en Galicia equivalió al 21% de los puntos de suministro eléctrico, una cifra muy elevada si se compara con la que había antes de la pandemia, pero que sitúa a la comunidad en la parte baja de la clasificación autonómica.

Las diferencias entre territorios son significativas. Andalucía lidera la clasificación con una tasa anual del 30,2%, seguida por Extremadura (27,5%) y Murcia (25,5%). En el extremo contrario aparece Asturias (20,1%), la comunidad donde menos cambios se registran. Galicia, con ese 21%, supera solo al País Vasco (20,3%), Cantabria (20,8%) y Castilla y León (20,9%), lo que confirma que, pese al fuerte aumento experimentado en los últimos años, los consumidores gallegos muestran una mayor estabilidad que la mayoría de los españoles.

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El mercado eléctrico gallego se ha modificado de forma profunda, pero conserva parte de la fidelidad que durante años lo caracterizó. Hoy los hogares gallegos cambian de comercializadora mucho más que antes de la pandemia, aunque continúan haciéndolo con menor frecuencia que en buena parte del país. La transformación ha sido intensa, pero no suficiente para convertir a Galicia en una de las comunidades con mayor movilidad del mercado eléctrico.