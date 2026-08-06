Seis de cada diez turismos que circulan por Galicia ya tienen más de 15 años

El problema del envejecimiento del parque móvil gallego va mucho más allá de su edad media. El 57,9% de los turismos que circulan por Galicia tiene al menos 15 años, una proporción que supera en 9,4 puntos la registrada en el conjunto de España y que refleja las dificultades para sustituir los vehículos más antiguos.

La comunidad cuenta con una edad media de 16,7 años, frente a los 14,6 del país, pero el nuevo informe de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), publicado este jueves, aporta otros indicadores que permiten medir con mayor precisión el retraso en la renovación. Entre ellos destaca el fuerte peso de los automóviles usados de elevada antigüedad: por cada turismo nuevo matriculado en Galicia se venden 2,94 coches de más de diez años.

La edad media de los turismos gallegos supera en más de dos años a la media / cedida

En el conjunto estatal, esa relación es considerablemente menor, con 1,19 vehículos antiguos por cada turismo nuevo. El mercado gallego continúa decantándose así por modelos de ocasión que prolongan la vida del parque existente, retrasan su modernización y dificultan la reducción de emisiones.

Más de la mitad de los comerciales también supera los 15 años

El envejecimiento no se limita a los turismos. El 56,3% de los vehículos comerciales que circulan por Galicia tiene más de quince años, porcentaje que alcanza el 54,1% en el caso de los industriales.

En los coches de uso particular, solo el 1,9% tiene un año o menos. Otro 7,8% se sitúa entre uno y cinco años y el 17,9%, entre cinco y diez. El grupo mayoritario, con diferencia, es el de los automóviles que ya superan los quince años.

Esta distribución sitúa a Galicia como el tercer territorio con el parque de turismos más envejecido de España. Únicamente Ceuta y Melilla, con una media de 17,9 años, y Castilla y León, con 16,9, presentan cifras superiores.

Casi un tercio circula sin etiqueta ambiental

La antigüedad también se refleja en la clasificación medioambiental. El 31,6% de los vehículos gallegos carece de distintivo de la Dirección General de Tráfico, mientras la etiqueta B es la más extendida, con 604.411 unidades y un peso del 31,8%.

Entre ambas categorías suman cerca de 1,2 millones de vehículos, lo que muestra el reducido espacio que todavía ocupan las opciones menos contaminantes. Aun así, el número de automóviles sin distintivo descendió un 5,9% respecto al año anterior.

Los vehículos con etiqueta 0 aumentaron un 61,3% durante 2025 y los ECO crecieron un 29,9%. Sin embargo, pese a esos avances porcentuales, ambas categorías representan conjuntamente solo el 5,6% del parque móvil gallego.

El coche eléctrico sigue siendo residual

Los eléctricos puros suman 10.966 unidades, un 59,8% más que el año anterior, pero apenas representan el 0,6% de los vehículos de la comunidad.

Los híbridos enchufables presentan una situación parecida: alcanzan las 11.980 unidades tras crecer un 62,1%, aunque su cuota se mantiene también en el 0,6%.

Los motores tradicionales continúan dominando claramente. El diésel representa el 67,7% del parque gallego y la gasolina, el 26,7%, mientras que las restantes tecnologías mantienen una presencia minoritaria.

El incremento de los modelos eléctricos e híbridos parte, por tanto, de una base muy reducida y todavía no compensa el elevado peso de los coches de combustión más antiguos.

Cientos de cargadores instalados siguen fuera de servicio

La infraestructura de recarga añade otra dificultad. Galicia disponía al finalizar el segundo trimestre de 2026 de 2.281 puntos públicos operativos, pero el 61,9% era de carga lenta, con una potencia igual o inferior a 22 kilovatios.

Además, existen 848 cargadores ya instalados que todavía no funcionan. Su entrada en servicio permitiría elevar la red hasta los 3.129 puntos de acceso público.

ANFAC reclama mejorar no solo el número de estaciones, sino también su potencia y distribución territorial, para facilitar el uso del vehículo eléctrico fuera de las principales áreas urbanas.

España también envejece

La situación gallega se enmarca en un problema nacional. En España circulan 26,7 millones de turismos y 12,9 millones superan los quince años, lo que supone cerca de la mitad del total. Casi dos de cada tres tienen más de una década.

Solo Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares mantienen una edad media inferior a los 14,6 años del conjunto del país. En el extremo contrario se encuentran Ceuta y Melilla, Castilla y León, Galicia y Extremadura.

La asociación de fabricantes defiende que renovar el parque no es únicamente una cuestión de descarbonización. También lo relaciona con la seguridad vial, el consumo energético y la incorporación de tecnologías más modernas.

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En Galicia, el principal obstáculo no parece estar solo en que los coches duren cada vez más. El mercado sigue sustituyendo muchos vehículos antiguos por otros usados que también superan ampliamente la década, mientras los modelos electrificados y la infraestructura necesaria para utilizarlos avanzan todavía con lentitud.

Fuente: El Correo Gallego