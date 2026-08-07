Una de cada cuatro empresas gallegas es una sociedad ‘fantasma’

No aparecen en los concursos de acreedores, tampoco figuran entre las nuevas iniciativas empresariales y, sin embargo, siguen existiendo sobre el papel. Galicia tiene 21.716 sociedades fantasma, compañías inscritas en el Registro Mercantil que llevan al menos dos años sin presentar sus cuentas anuales pese a estar obligadas a hacerlo, según el Estudio sobre Sociedades fantasma realizado por Informa D&B. Representan el 25,2% del tejido mercantil si se suman las firmas activas y las inactivas.

El concepto puede inducir a error. Que una compañía sea considerada fantasma no significa que haya desaparecido o que se utilice con fines ilícitos. Simplemente, no ofrece datos recientes sobre su actividad, lo que dificulta conocer su situación real. Aun así, Informa D&B advierte de que esta falta de transparencia supone un riesgo porque estas sociedades podrían emplearse de forma fraudulenta, aunque recuerda que no todas terminan desapareciendo.

La mayor parte pertenece a la construcción y las actividades inmobiliarias, que concentran cerca de una de cada cuatro, seguidas del comercio y los servicios empresariales. Además, casi dos tercios cuentan con un capital social igual o inferior a 5.000 euros, lo que apunta a pequeños proyectos que nunca llegaron a consolidarse o dejaron de cumplir sus obligaciones registrales.

También llama la atención su antigüedad: alrededor de una cuarta parte se crearon antes del año 2000, lo que evidencia que muchas permanecen durante años inscritas en los registros pese a no ofrecer señales recientes de actividad.