Galicia bate el récord de creación de empresas desde 2015: más de 14 al día

Abrir una empresa nunca ha sido una decisión sencilla. Detrás de cada nueva sociedad hay un emprendedor que apuesta sus ahorros, un pequeño negocio familiar que decide crecer o un grupo de socios convencido de que ha llegado el momento de dar el salto.

Miles de decisiones de ese tipo han coincidido durante los seis primeros meses de este año hasta dibujar una fotografía inédita para la economía gallega: nunca en los últimos doce años se habían constituido tantas empresas entre enero y junio.

Galicia cerró el semestre con 2.621 nuevas sociedades (más de 14 al día), un 7% más que un año antes y por encima incluso del anterior máximo, registrado en 2016 con 2.575 constituciones, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B.

El dato supone además un fuerte contraste con 2020, cuando el impacto de la pandemia redujo las nuevas empresas a apenas 1.511. En solo seis años, el tejido empresarial gallego ha recuperado el pulso hasta sumar más de un millar de iniciativas adicionales.

Crecimiento

El récord, sin embargo, va más allá del volumen. La creación de empresas lleva varios ejercicios instalada en cifras elevadas, pero 2026 rompe el techo que había permanecido intacto desde 2015. Aunque el crecimiento gallego queda por debajo de la media nacional, donde las constituciones avanzan un 11%, confirma una tendencia positiva en la comunidad.

Buena parte de este dinamismo se concentra en actividades muy ligadas a la economía cotidiana. Construcción y sector inmobiliario lideran las nuevas constituciones, seguidas por los servicios empresariales, el comercio y la hostelería.

Son sectores que reflejan tanto la recuperación de la inversión como el empuje del consumo y de la actividad ligada a los servicios. La provincia de A Coruña vuelve a situarse a la cabeza, con 1.163 nuevas sociedades, seguida de Pontevedra (949), Lugo (265) y Ourense (244).

Pero el balance incorpora un matiz que invita a una lectura más pausada. El capital desembolsado para poner en marcha estas compañías cayó un tercio en el último año, hasta los 111 millones de euros. Es decir, nacen más empresas, aunque con una inversión inicial inferior a la del pasado ejercicio. El dato apunta a que buena parte de los nuevos proyectos son de menor dimensión o requieren menos recursos para iniciar su actividad.

El otro indicador que ayuda a interpretar el momento económico es el de los concursos de acreedores. Mientras las constituciones baten récords, las insolvencias retroceden con claridad. Entre enero y junio se contabilizaron 148 concursos, frente a los 217 del mismo periodo de 2025, una reducción cercana al 32%. Solo 2020, condicionado por la normativa extraordinaria aprobada durante la pandemia, registró una cifra inferior.

La combinación de ambos indicadores ofrece una imagen favorable del tejido empresarial gallego. Se crean más compañías y, al mismo tiempo, menos empresas se ven obligadas a acudir a un procedimiento concursal. No significa que hayan desaparecido las incertidumbres ni garantiza que todas las nuevas sociedades logren consolidarse, pero sí refleja un entorno con mayor capacidad para emprender y resistir que el existente hace apenas unos años.