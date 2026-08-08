Las cuatro empresas de A Coruña que se cuelan entre las 100 que más crecen de España

Cuatro empresas coruñesas han logrado hacerse un hueco entre las 100 compañías medianas que más crecen de España. Aluman, Malasa, Netex y Universal Support forman parte del Top 100 elaborado por la Fundación Afi Emilio Ontiveros, una selección que identifica a las firmas con mayor crecimiento acumulado de ingresos entre una muestra de cerca de 9.000 sociedades.

El peso gallego va mucho más allá de esas cuatro compañías. Galicia coloca 11 empresas en la clasificación y es, junto con la Comunidad Valenciana, la tercera autonomía con mayor representación, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Una posición destacada para una comunidad cuyo peso económico y demográfico es muy inferior al de los territorios que encabezan la clasificación.

Las cuatro representantes de A Coruña ofrecen, además, una fotografía muy diversa del tejido empresarial provincial. Aluman, con sede en Arteixo, está especializada en soluciones arquitectónicas y fachadas para grandes proyectos. Su actividad industrial la ha llevado a participar en obras dentro y fuera de España.

Desde Cerceda opera Malasa, dedicada al diseño, fabricación e instalación de mobiliario y equipamiento para espacios comerciales, hoteles y otros establecimientos. Los proyectos integrales se han convertido en uno de los motores de su expansión nacional e internacional.

Formación

El perfil cambia con Netex Knowledge Factory, empresa tecnológica con sede en Oleiros especializada en soluciones digitales para formación. El e-learning, las plataformas educativas y las herramientas destinadas al aprendizaje corporativo constituyen el núcleo de un negocio con vocación internacional.

Completa el cuarteto Universal Support, dedicada a los servicios de atención al cliente y contact center. La compañía, con sede en Bergondo, representa dentro del listado el peso que han adquirido los servicios empresariales en la economía coruñesa.

Las otras siete firmas gallegas seleccionadas son las pontevedresas ACSM Shipping, Krack The Walk, Micofer 2000 ETT, Recalvi y Vithas Diagnóstico, y las lucenses Conelec y Empresa Monforte. Industria, construcción, comercio y servicios conviven así entre las once representantes de la comunidad.

El crecimiento de las integrantes del Top 100 resulta notable. Entre 2019 y 2024 duplicaron su facturación conjunta, desde 7.174 hasta 14.083 millones de euros, y crearon 22.467 empleos netos, según explica el estudio. Sus plantillas pasaron de 53.225 a 75.692 trabajadores y los ingresos aumentaron a un ritmo medio anual del 17,5%.

El avance tampoco se sustenta en un fuerte recurso al crédito. La deuda financiera supone apenas el 8,2% de sus activos. A ello se suma el salto de la productividad: los ingresos por empleado crecieron un 10,7% anual durante esos cinco años. Por cada euro destinado a costes laborales, las empresas seleccionadas generan ahora un 30% más de ingresos que en 2019.