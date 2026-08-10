Hijos de Rivera impulsa la cebada cervecera en A Limia: ya alcanza las 850 hectáreas

El cultivo de cebada maltera continúa ganando terreno en A Limia. El proyecto impulsado por Cosecha de Galicia, empresa vinculada a Corporación Hijos de Rivera, alcanzará este año las 850 hectáreas, 160 más que en la campaña anterior y un 88% por encima de la superficie registrada hace cinco años.

La iniciativa suma ya a 27 agricultores de la comarca, que estos días realizan la cosecha de un cereal fundamental para la elaboración de cerveza. Cosecha de Galicia plantea este cultivo como una alternativa a la cebada destinada tradicionalmente a usos forrajeros, con mayor valor añadido y más estabilidad para las explotaciones.

De 450 a 850 hectáreas desde 2022

La superficie dedicada a cebada maltera ha pasado de 450 hectáreas en 2022 a las 850 previstas para este año. La compañía destaca además su utilidad en la rotación de cultivos y su contribución a mejorar el aprovechamiento del suelo. Toda la producción está incluida en el programa InBar de Intermalta, certificado por AENOR, que acredita una reducción superior al 20% de la huella de carbono durante el cultivo.

José María Rivera, consejero ejecutivo de Negocio de Corporación Hijos de Rivera, señala que el proyecto busca "facilitar el origen autóctono de materia prima" y construir una cadena de suministro cada vez más próxima. La colaboración con los productores, añade, permite desarrollar "un modelo basado en la confianza, el compromiso a largo plazo y la generación de valor compartido".

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A Limia cuenta con unas 17.000 hectáreas de superficie agraria útil destinadas a cultivos herbáceos y entre 300 y 400 agricultores profesionales. Cosecha de Galicia considera que el crecimiento de la cebada maltera puede contribuir a diversificar las explotaciones, mejorar su competitividad y generar nuevas oportunidades para el medio rural gallego.