La vivienda ahoga a los hogares más jóvenes de Galicia y su presupuesto se desploma a los niveles de los pensionistas

Las radiografías de la vivienda en propiedad en España separadas por únicamente dos años reflejan lo mucho que cuesta comprar en un mercado cada vez más tensionado por los precios. En 2022, el 72,1% de los hogares eran dueños del piso o la casa en la que residían. En 2024, el porcentaje cayó ya hasta el 70,6%, según la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España. Entre los nacidos de 1986 a 1995, solo el 27% posee un inmueble desde que cruzó el umbral de los 30 años. A esa misma edad sí lo consiguieron seis de cada diez en el caso de las dos generaciones anteriores. «Los jóvenes tienen muchas menos viviendas en propiedad, no van a llegar a los niveles de cohortes anteriores», explicó David López Salido, director general de Economía del Banco de España, durante la presentación de los resultados el pasado abril. La demanda se reorienta hacia el alquiler, donde el coste se ha disparado todavía más —la mensualidad de los nuevos contratos supera los 600 euros en Galicia— para un colectivo que habitualmente sobrevive con peores salarios y más irregulares.

¿Consecuencia? Lo que se lleva la vivienda no va a otros gastos. Los hogares encabezados por personas de menos de 45 años en Galicia se están apretando el cinturón. El presupuesto que manejan se desplomó un 12,5% en 2025. Alcanzó de media los 30.717 euros, el importe más bajo desde 2021, como recogen los recientes datos de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El desembolso de aquellos que tienen de referencia una persona de 45 a 64 años creció un 1,6%, con cerca de 37.400 euros; y las familias sustentadas por alguien de 65 años en adelante elevaron el saldo un 1,2%, hasta los 29.587 euros. En toda la serie estadística nunca estuvieron tan cerca los presupuestos de los hogares más jóvenes y de los más mayores, básicamente pensionistas. Solo los separan 1.131 euros (en 2024 fueron 5.900 euros), a pesar de las enormes diferencias en las necesidades de gasto de unos y otros.

Gasto medio por hogar en Galicia en función de la edad del sustentador principal / Hugo Barreiro

La mejora en el resto de franjas de edad no compensa la intensa caída entre aquellos que van de los 16 a los 44 años. El gasto medio de todos los hogares menguó a 33.111 euros, un 1,7% por debajo de 2024. Es el primer descenso desde la etapa pospandemia. Un tercio de todo el presupuesto lo absorbe la vivienda. Hipoteca o alquiler, recibos de agua, electricidad y gas y el resto de servicios costaron 10.435 euros después de un alza del 10%, que se suma al 6,9% de subida registrada en 2024. El desembolso en alimentación bajó el 6,2% y rozó los 5.500 euros anuales en las familias de la comunidad por la tregua en la inflación de la cesta de la compra. Las otras partidas con más peso en las cuentas de los hogares fueron el transporte, unos 3.900 euros (-11,9%); los 2.800 euros en restaurantes y servicios de alojamiento (-6,9%); y 1.500 euros en vestido y calzado (-12,5%).

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Otras partidas

En la lista detallada de gastos se confirman los nuevos hábitos de consumo. El desembolso en bebidas alcohólicas retrocedió el 17,5% (188,6 euros) y casi el 25% en tabaco (181,3 euros). También la incertidumbre en la compra de coches por la transición hacia el vehículo eléctrico: -26,5% (1.034 euros). La partida para jardinería y mascotas, en cambio, engordó el 14,7% (472 euros); y el 10,9% en servicios culturales (150 euros). La tijera en hostelería afecta más a la restauración (-7,7%, con 2.440 euros) que a hoteles y otros alojamientos (377 euros, un 1,1% menos). Aumenta con fuerza el gasto en muebles, un 29% (268 euros).