La china SAIC promete respetar “íntegramente” la seguridad nacional en su fábrica de Ferrol

La empresa china SAIC ha asegurado que su fábrica de Ferrol respetará "íntegramente" la seguridad nacional de España, aunque el proyecto había quedado bajo sospecha tras las informaciones que apuntaban a un riesgo de espionaje por su cercanía al arsenal militar y al astillero de Navantia.

La compañía, propietaria de la marca MG, ha trasladado que entiende que el Gobierno evalúe "todos los factores relevantes" para autorizar la planta, y no solo los económicos: también los industriales, los relativos al empleo y los de seguridad nacional.

El fabricante chino ha reconocido además que mantiene su compromiso de colaborar "de manera estrecha y transparente" con las autoridades españolas para cumplir con los requisitos normativos, económicos, industriales y de seguridad que se le exijan. "Reafirmamos nuestro compromiso con España y Europa, y seguiremos colaborando de forma constructiva con las autoridades competentes", trasladaron fuentes de la empresa.

SAIC prevé una inversión inicial de 200 millones de euros en la planta del puerto exterior ferrolano, con la que aspira a ensamblar 120.000 vehículos al año a partir de 2028 y generar un millar de empleos directos. La compañía se instalaría en los antiguos terrenos de Amper, de 70.000 metros cuadrados, dentro de un proyecto que incluye también desarrollo industrial en As Pontes.

La empresa no ha detallado qué condiciones operativas concretas podría asumir, pero fuentes del Gobierno gallego señalan que serían similares a las exigidas a otras compañías que operan cerca de instalaciones militares.