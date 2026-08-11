Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 prolonga su racha de récords con el petróleo al borde de los 90 dólares
El selectivo madrileño frena las subidas por tercera jornada consecutiva ante el encarecimiento del crudo, que se acerca a los 90 dólares por barril
Monique Zamor Vigneault
El parqué madrileño retoma el tono alcista pese al repunte del petróleo, que se aproxima a los 90 dólares ante la inestabilidad geopolítica. El Ibex 35 se desmarca del tono vendedor en el Viejo Continente este martes y abre con un alza del 0,30%, hasta superar los 2.230 puntos. El índice madrileño se mantiene en la zona de máximos a pesar de dos días de cautela tras pulverizar el hito de los 20.000 puntos la semana pasada.
Los inversores vuelven a alejar la posibilidad de una distensión entre Irán y Estados Unidos en Oriente Próximo y vuelven a acelerar las ventas de renta variable y acelerar las compras en el mercado petrolero.
El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, asciende ligeramente un 0,20% hasta volver a los 88 dólares por barril. En las últimas seis sesiones, el crudo anota una revalorización del 10%. El West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, supera los 83,5 dólares por barril tras un alza del 1,7%.
Las alzas se producen después de que Irán impusiera condiciones sobre el uso del estrecho de Ormuz, entre ellas, pagos obligatorios por parte de EEUU para acceder a la arteria marítima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a redoblar el tono contra Irán este martes tras exigir una "indemnización" a Teherán por todas las personas que el régimen ha "matado y herido".
El tono de cautela en mercados como Wall Street y Asia también se produce a medida que los inversores anticipan conocer los datos del índice de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos esta semana tras la publicación de un dato de empleo más debil de lo esperado.
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Fuente: El Periódico
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