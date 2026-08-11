España se queda atrás en la renta: un 5,2% más en 19 años frente al 29,8% de la OCDE

España ha necesitado dieciséis años para recuperar la renta real disponible por habitante que poseía antes de la Gran Recesión. Desde entonces, la recuperación ha cobrado fuerza, pero a menor ritmo que sus homólogos europeos: los hogares han ganado un 5,2% frente al 16,9% de los Veintisiete y el 29,8% del conjunto de los países agrupados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La brecha sigue siendo enorme, según un análisis elaborado por el Centro Ruth Richardson, a partir de datos de la OCDE. España se sitúa por debajo de la media de todas las economías avanzadas, tanto la Unión Europea, el G7 como los 38 países que agrupan la OCDE. ¿Por qué España no consigue cerrar la brecha al mismo ritmo que el resto de las economías avanzadas?

Santiago Calvo López, doctor en Economía y profesor de Economía Pública y Métodos Cuantitativos en la Universidad de las Hespérides, achaca la lenta recuperación a dos factores, una serie de shocks económicos que han restado crecimiento a los hogares, y las dinámicas de productividad en el país.

"A este ritmo, es complicado que España alcance el nivel de renta promedio de la UE", manifiesta el economista. "Para llegar a ello, tiene que producirse un cambio de modelo productivo, y hacer varias reformas estructurales", agrega. "Ahora parece que la política no tiene esa intención. Lo que vemos es que las dinámicas políticas no acompañan las dinámicas económicas del país para cerrar esa brecha", concluye.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la renta real de los hogares.

Las réplicas de la Gran Recesión y la crisis de deuda

Desde 2007, los hogares españoles han sido golpeados por una cadena de crisis económicas que han erosionado su poder adquisitivo. El primero fue la Gran Recesión tras el colapso de la burbuja inmobiliaria y financiera en 2008. Pocos años después, la crisis de deuda de la zona euro volvió a golpear a la economía española (además de Portugal, Italia y Grecia) entre 2011 y 2012. Calvo recuerda, además, que estos shocks perjudicaron en menor medida a economías europeas como Alemania y Francia, por lo que representan solo un factor en la brecha que España aún mantiene con sus homólogos comunitarios.

No obstante, también recuerda que, para cerrar la distancia con la UE y la OCDE, no bastará con seguir sumando trabajador, sino insiste en la necesidad de una reforma estructural. “Nunca han trabajado tantas personas en España”, explica. La Encuesta de Población Activa (EPA) sumó más de 4,1 millones de ocupados entre el peor trimestre de la crisis sanitaria de la COVID-19 y el segundo trimestre de este año, según el último dato. “En los últimos años, ha mejorado la productividad por ocupado, pero trabajamos menos”, sostiene. “A España le está costando crecer respecto al resto de la UE”, señala, agregando que gran parte de estos nuevos empleos no son a tiempo completo y no son actividades de alto valor añadido.

El IRPF pasa factura a los bolsillos

A esto se le suma la fiscalidad en España y la evolución de la inflación. Aunque los salarios han experimentado subidas nominales desde 2007, parte de esta mejor adquisitiva se ha visto absorbida por el repunte de los precios y por el aumento de la carga del IRPF, que, a su juicio, no se han actualizado plenamente con la inflación. Según el experto, esto resulta en que el fuerte tirón del empleo en los últimos años, y la mejora de cifras económicas como el PIB, se han trasladado con una menor intensidad a la renta real.

Tres Ejecutivos y tres ciclos económicos

Los hogares han atravesado estas distintas etapas económicas bajo los tres gobiernos que han ocupado la Moncloa desde la Gran Recesión. Zapatero afrontó el estallido inmediato de la Gran Recesión, mientras que Rajoy heredó sus réplicas y a la vez tuvo que gestionar la crisis de deuda europea con recortes de prestaciones, una situación que deterioró con más fuerza la renta en 2012.

A partir de 2014, Calvo relata que los datos experimentaron una recuperación que se prolongó hasta el año 2018, en vísperas de la etapa de Sánchez. El mandato de Sánchez, según el economista, puede dividirse en tres fases: el crecimiento previo a la crisis sanitaria, el rebote del consumo en 2021, gracias al ahorro acumulado durante la cuarentena, y la crisis inflacionaria de 2022, marcada por el fuerte repunte de la energía tras el estallido de la guerra en Ucrania.

La crisis inflacionaria llevó al Banco Central Europeo (BCE) a encadenar diez subidas consecutivas de los tipos de interés, hasta elevar el precio del dinero en 450 puntos básicos entre julio de 2022 y septiembre de 2023. El tipo de depósito, principal referencia de la política monetaria, llegó a tocar un máximo del 4%, un factor que también encareció las hipotecas variables y el resto del crédito.

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Cambios demográficos

El fuerte impulso del crecimiento demográfico también es un factor. España alcanzó, por primera vez en la historia, los 49,8 millones de habitantes en julio de este año, según el último dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que implica un alza del 444.205 con respecto a hace un año. Aunque la llegada de nuevos trabajadores ha dado fuelle al PIB y la renta agregada, el número de personas entre las que se reparten esas ganancias también crece a su vez, explica el experto.