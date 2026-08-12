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BBVA pone el foco en la España rural: más de 4.600 pymes reciben su apoyo en municipios de menos de 5.000 habitantes

El programa de la entidad, centrado en financiación y digitalización, ha formalizado casi 1.000 operaciones en Catalunya y la Dirección Territorial Noroeste

Archivo - Empleo invierte 202.000 euros en la mejora de zonas comerciales urbanas y rurales de la provincia de Granada

Archivo - Empleo invierte 202.000 euros en la mejora de zonas comerciales urbanas y rurales de la provincia de Granada / JUNTA - Archivo

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Guillermo Calvo

Guillermo Calvo

BBVA ha apoyado a más de 4.600 pymes y emprendedores rurales desde la puesta en marcha de una iniciativa dirigida a negocios ubicados en municipios españoles de menos de 5.000 habitantes. El programa ofrece financiación y servicios de gestión y digitalización para autónomos, pequeñas empresas y emprendedores que desarrollan su actividad en localidades de reducido tamaño.

Catalunya y la Dirección Territorial Noroeste, que engloba Galicia, Asturias y Castilla y León, son las zonas donde se ha formalizado un mayor número de operaciones, con cerca de 1.000 proyectos. A continuación se sitúa la Dirección Territorial Sur, que incluye Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, con 880 operaciones. Estas tres áreas concentran más de la mitad de las operaciones realizadas desde el lanzamiento de la iniciativa.

La propuesta contempla distintas soluciones financieras y herramientas destinadas a la gestión diaria de los negocios, además de servicios de digitalización y asesoramiento a través de gestores especializados. La iniciativa está disponible tanto para clientes de BBVA como para nuevos clientes de la entidad.

El banco vincula esta actividad con el impacto económico de las pequeñas empresas en los municipios rurales. Según el director de Sostenibilidad de Banca Minorista de BBVA, Jaime Yrazusta, el crecimiento de una pyme o la puesta en marcha de un nuevo negocio puede contribuir a generar empleo y actividad económica en estas localidades.

Por su parte, el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha destacado que las necesidades de financiación pueden ser especialmente relevantes para negocios de pequeño tamaño, desde empresas familiares hasta nuevos proyectos empresariales.

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La iniciativa se enmarca en la estrategia de BBVA para ampliar su actividad con empresas y autónomos en el entorno rural, especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde el tejido empresarial está compuesto en buena medida por pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia.

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Fuente: El Periódico

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