China mueve ficha por la fábrica de SAIC en Ferrol: pide a España un entorno «justo y no discriminatorio»

China tiende puentes con España ante la llegada de SAIC a Ferrol. Pekín valora como «positivas» las posiciones de los gobiernos central y gallego y ofrece «seguir profundizando la cooperación práctica con España», pero acompaña el mensaje de una petición: espera «un entorno empresarial justo, equitativo y no discriminatorio para las empresas chinas».

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jia-kun, aseguró que su Gobierno «ha tomado nota de las declaraciones positivas de los gobiernos central y local españoles». La respuesta llega después de que Defensa comunicase a la Xunta que no se opondrá a la fábrica y que su informe será favorable, aunque incluirá condiciones para proteger la seguridad nacional. Pekín plantea estrechar la cooperación con España «sobre la base del respeto y el beneficio mutuos».

El pronunciamiento chino rebaja la tensión abierta el lunes, cuando varios medios publicaron la existencia de informes de Defensa y de los servicios de inteligencia que advertían de posibles riesgos de espionaje por la cercanía al Arsenal de Ferrol y a Navantia. SAIC, que prevé invertir 200 millones de euros en la planta, aseguró el martes que el proyecto se ejecutará «salvaguardando íntegramente» la seguridad nacional.

Además, el portavoz chino recalcó la voluntad de Pekín de mantener abierta la vía de colaboración con España. China está dispuesta a «seguir profundizando la cooperación mutuamente beneficiosa», un mensaje con el que sitúa el proyecto de SAIC dentro de las relaciones económicas entre ambos países.

Despejadas las dudas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también dio por despejadas las dudas tras la llamada de la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Agradezco la coordinación que en este tema, desde el principio, estamos teniendo. Creo que es como se deben hacer las cosas entre Xunta y Gobierno para hacer posible una inversión importantísima para Ferrolterra y Galicia», afirmó.

Rueda explicó que Defensa será favorable al proyecto con los «condicionamientos» propios de una instalación industrial próxima a recintos militares. «Es lógico poner prevenciones que garanticen cuestiones de seguridad y es lo que se va a hacer», señaló. Recalcó que la planta «es algo que interesa a todos», tanto a Galicia como a España, y que es «fundamental» para el futuro de Ferrolterra.

El titular de la Xunta agradeció a Robles «su llamada, su clarificación» y su «respaldo para seguir trabajando». También indicó que la ministra le aseguró que las informaciones sobre la alerta de seguridad «no salieron de canales oficiales del Ministerio». «Yo me quedo con la posición oficial del Ministerio», zanjó. «Seguimos la tramitación. Aún quedan muchas cosas por hacer», añadió.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó que el Ejecutivo central y la Xunta trabajan juntos «desde el primer momento» para asegurar la llegada de SAIC. Definió esa relación como un «ejemplo de absoluta colaboración intergubernamental» y lanzó un mensaje de «tranquilidad» sobre el proyecto.

Por último, el presidente de la Iniciativa Empresarial del Noroeste por Europa, Manuel Pérez, celebró que se hayan «disipado dudas» y bromeó: «En el mundo actual, con los satélites que hay en órbita y otros medios tecnológicos, cabe suponer que las tareas de inteligencia se realizan de otra manera y que la seguridad nacional no depende de que haya unos chinos en la boca de la ría con unos prismáticos».