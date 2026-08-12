El eclipse pone a prueba el sistema eléctrico y las redes de telecomunicaciones

El eclipse solar total del 12 de agosto no solo será uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del año en España. La concentración de personas en los principales puntos de observación y la reducción temporal de la radiación solar también han supuesto un reto para el sistema eléctrico y las infraestructuras de telecomunicaciones. Finalmente, ambos lo superaron sin incidencias destacables, al menos al cierre de esta edición.

Desde Red Eléctrica señalan que no ocurrió nada reseñable desde que la Luna comenzó a cubrir el disco solar en A Coruña a las 19:30 horas de este miércoles y hasta que una hora más tarde la oscuridad cubrió por completo la isla de Formentera. Eso sí, la generación solar fotovoltaica desapareció prácticamente en España. Y es que a las 20.30 horas esta tecnología apenas produjo unos 500 megavatios (MW) de potencia instantánea, el 1,5% de la generación total. Una hora antes, la generación fotovoltaica ascendía a unos 16.000 MW, el 35,5% del total, según datos públicos del operador del sistema eléctrico.

Para ponerlo en perspectiva, el miércoles pasado, entre las 19.30 y las 20.30 horas la solar fotovoltaica pasó de 19.000 MW a 6.800 MW. El equivalente a la generación producida en el momento de la totalidad llegaría una hora más tarde, a las 21.30, cuando la producción era de 500 MW. Y mientras este miércoles desaparecía la fotovoltaica, las centrales de ciclo combinado y las instalaciones hidráulicas aumentaban su producción. En términos eléctricos, se puede decir que el sol fue sustituido principalmente por el gas y el agua.

El operador del sistema eléctrico llevaba meses preparándose para este evento con una serie de medidas preventivas. Sin embargo, las estimaciones sobre su impacto en la red eléctrica eran mínimas debido a la franja horaria en la que se produjo, cuando el Sol ya estaba bajo y la energía solar comenzaba a disminuir de forma natural. El fenómeno simplemente adelantó y acentuó un descenso que ya se iba a producir minutos después.

Otro de los puntos críticos eran las redes de telecomunicaciones. El aumento del tráfico de datos puede ser significativo durante un eclipse debido al uso simultáneo de redes sociales, aplicaciones de mensajería, fotografías y vídeos. Pero ni Telefónica ni Vodafone registraron incidencias durante el evento, según fuentes de ambas compañías. Si bien la compañía que preside Marc Murtra reconoce que todavía es pronto para hacer balance.

Telefónica diseñó un dispositivo específico que incluyó el desplazamiento de unidades móviles a los acontecimientos con mayor concentración de personas. Además, reconfiguró previamente los parámetros técnicos de las estaciones base para adaptarlos a la demanda de tráfico en 31 provincias y 2.756 emplazamientos. De este modo, la red podía redistribuir la capacidad de los equipos y el ancho de banda para garantizar un servicio estable y sin interrupciones, según la compañía.

También Vodafone preparó un dispositivo especial. La operadora optimizó su red y el servicio en 200 puntos de observación con buena visibilidad del eclipse. El dispositivo comprendió más de 1.700 celdas de telefonía móvil, sobre las que se realizó una monitorización específica antes y durante el fenómeno. El objetivo era detectar rápidamente posibles incidencias y priorizar su resolución, especialmente en los nodos y celdas encargados de proporcionar cobertura a las zonas con mayor concentración de espectadores.