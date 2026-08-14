Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hostelería salva los grandes localesDiez mil familias no vacunan la gripeAsí llega el Deportivo a LaLigaTras el pacto de la hosteleríaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Pontegadea, del fundador de Inditex, desembarca en Australia: "Esta transacción representa un paso más en nuestra estrategia global de diversificación de inversiones"

El empresario finaliza la compra del gigante portuario y logístico australiano Qube en una operación valorada en 7.160 millones de euros

Containers de Qube en un puerto

Containers de Qube en un puerto / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

La inversión de Amancio Ortega en Australia ya ha llegado a puerto. Pontegadea ha completado, junto a Macquarie Asset Management y el fondo de pensiones UniSuper, la adquisición de Qube Holdings, uno de los grandes grupos de infraestructuras portuarias y logística del país. La operación valora la compañía en 7.160 millones de euros, y da al vehículo inversor del fundador de Inditex un 15% del capital, valorado en 1.070 millones.

El cierre culmina un proceso que se conoció en febrero y refuerza una de las líneas que más peso ha ganado en la estrategia de Pontegadea: la entrada en infraestructuras y otros activos al margen de su tradicional cartera inmobiliaria. Macquarie controlará el 65% de Qube, UniSuper conservará el 20% y Pontegadea se quedará con el 15%. El grupo de Ortega aportará unos 700 millones de euros en capital y recurrirá, para el resto, a la deuda asumida por el consorcio.

Qube opera una extensa red de terminales, puertos, almacenes e instalaciones de transporte ferroviario y por carretera en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Es uno de los principales operadores logísticos para la exportación y la importación en Australia y posee el 50% de Patrick Terminals, líder de terminales de contenedores del país. En 2024-2025 facturó 2.700 millones de euros, un 27,4% más.

La directora de Inversiones de Pontegadea, Patricia Alonso, subraya el significado de la operación. «Nos complace enormemente expandir la cartera de inversiones globales de Pontegadea a Australia. Esta transacción representa un paso más en la estrategia global de diversificación de inversiones de Pontegadea, centrada específicamente en activos de alta calidad como Qube, y refuerza nuestro compromiso de invertir en infraestructura innovadora respaldada por socios sólidos como Macquarie Asset Management, con una trayectoria de gestión probada y con quien compartimos la misma visión a largo plazo sobre las inversiones. Esperamos aportar nuestra amplia experiencia para apoyar el crecimiento continuo y el éxito a largo plazo de Qube».

Negocio portuario

Macquarie y sus socios prevén invertir en la red de Qube y buscar nuevas oportunidades en Asia-Pacífico. La apuesta se apoya en tendencias de largo plazo como el crecimiento demográfico, el aumento de la demanda de bienes y servicios y la necesidad de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro.

La compra amplía la presencia de Ortega en el negocio portuario. En 2025, Pontegadea adquirió el 49% de la británica PD Ports al fondo canadiense Brookfield, que conservó el control. La operación se suma a otras participaciones en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y aparcamientos, con inversiones en Repsol, EDF, Enagás, Redeia, REN, Telxius y Q-Park.

Además, Ortega reinvierte a través de Pontegadea los dividendos que recibe por su 60% de Inditex. En 2026 ha cerrado, entre otras operaciones, la compra del complejo de oficinas Capital 8 de París por unos 800 millones de euros, viviendas para alquiler en Boston por 205, un edificio de oficinas en Chicago por 440 y dos naves logísticas en Canadá por 215.

Noticias relacionadas y más

Con Qube, Pontegadea añade Australia a su mapa inversor y da otro paso en una estrategia que busca activos de gran tamaño, socios con experiencia y negocios con capacidad para generar rentas a largo plazo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El día después del eclipse en A Coruña: 83.712 coches, más usuarios de bus y 218 toneladas de basura
  2. La Batalla Naval volverá a iluminar la noche de A Coruña con 20 minutos de fuegos artificiales: fecha, horario, lugares y cortes de tráfico
  3. Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
  4. Los dorsales de Bil y Gijselhart, atajos para inscribir a todos los jugadores de un Deportivo que ya suma a Angeliño
  5. Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
  6. Qué hacer hoy en A Coruña en las Fiestas de María Pita: conciertos, planes y horarios de este jueves 13 de agosto
  7. A Coruña, ciudad del capital: los vecinos ganan de media 3.100 euros al año de rentas y beneficios empresariales
  8. 76 segundos de oscuridad que hicieron historia en A Coruña: un eclipse inolvidable

Pontegadea, del fundador de Inditex, desembarca en Australia: "Esta transacción representa un paso más en nuestra estrategia global de diversificación de inversiones"

Pontegadea, del fundador de Inditex, desembarca en Australia: "Esta transacción representa un paso más en nuestra estrategia global de diversificación de inversiones"

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Diez claves sobre el consumo de alimentos de los españoles en 2025: bocadillos, platos preparados y freidoras de aire

Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024

Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024

La desconocida lucha del sufragismo: una historia 'esperanzadora' en el Viñetas desde o Atlántico de A Coruña

La desconocida lucha del sufragismo: una historia 'esperanzadora' en el Viñetas desde o Atlántico de A Coruña

Sada celebra la distinción y pide avances en la apertura y usos: "Este recoñecemento debe ir acompañado de contido"

Sada celebra la distinción y pide avances en la apertura y usos: "Este recoñecemento debe ir acompañado de contido"

El Deportivo ya tiene a toda su plantilla inscrita: baile de dorsales antes del debut ante el Elche

El Deportivo ya tiene a toda su plantilla inscrita: baile de dorsales antes del debut ante el Elche

Segundo accidente de tren en Reino Unido en las últimas 24 horas

Segundo accidente de tren en Reino Unido en las últimas 24 horas

El eclipse marítimo de los 106 mayores de Telefónica de A Coruña: "Quisimos hacerlo en barco porque nos pareció más original"

El eclipse marítimo de los 106 mayores de Telefónica de A Coruña: "Quisimos hacerlo en barco porque nos pareció más original"
Tracking Pixel Contents