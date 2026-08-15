Amancio Ortega hace caja en Portugal: consigue 100 millones en cinco años

Amancio Ortega no acostumbra a vender. El dueño de Inditex ha construido durante años un patrimonio multimillonario con una estrategia en la que las adquisiciones tienen vocación de permanencia y las desinversiones son poco frecuentes. Por eso, la salida de Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador de las redes de electricidad y gas de Portugal, supone una excepción. Y una rentable: la participación que comenzó a adquirir hace cinco años está valorada ahora en unos 325 millones de euros, cerca de 100 más de lo que desembolsó Pontegadea.

El brazo inversor del empresario ha pactado el traspaso al Estado portugués de 91,7 millones de acciones, que representan el 13,7% de REN. Las partes no han comunicado el precio de la operación, aunque el paquete alcanzaba un valor de unos 325 millones al cierre de la Bolsa del viernes, con los títulos a 3,54 euros. El acuerdo todavía necesita el visto bueno del Tribunal de Cuentas de Portugal.

Ortega entró en REN en julio de 2021, cuando Pontegadea adquirió un 12% por unos 190 millones. Las acciones rondaban entonces los 1,75 euros. A finales de 2025 reforzó su posición con otro 1,7%, en el que invirtió alrededor de 38 millones. En total, unos 228 frente a los cerca de 325 que vale ahora su participación. La diferencia se aproxima a los 100 millones, aunque la plusvalía final dependerá del precio pactado con el comprador.

La desinversión rompe con una de las características de la política inversora de Pontegadea. Ortega es mucho más comprador que vendedor. Su sociedad ha destinado durante décadas los dividendos que recibe de Inditex a adquirir inmuebles y, en los últimos años, infraestructuras energéticas y otros activos, con una estrategia basada en conservarlos a largo plazo y obtener rentas recurrentes.

Segundo mayor accionista

Al otro lado de la operación está el Estado portugués. Parpública, la sociedad que gestiona las participaciones empresariales públicas, recuperará para Portugal una posición relevante en REN doce años después de que el Gobierno vendiera en 2014 las últimas acciones que conservaba. Con el 13,7%, se convertirá en su segundo mayor accionista, solo por detrás de la china State Grid, que controla un 25%.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha querido alejar el movimiento de una marcha atrás en la privatización. «No es para renacionalizar esta empresa», aseguró. El objetivo, explicó, es «proteger el interés estratégico de Portugal en su infraestructura eléctrica», participar en las decisiones de inversión y contribuir a reducir el precio de la energía. «Es una cuestión de estrategia, es una cuestión de seguridad», resumió.

REN ocupa una posición clave en el sistema energético portugués, ya que gestiona las redes de transporte de electricidad y gas natural. Su carácter estratégico cobró aún mayor relevancia tras el apagón que afectó a la Península Ibérica en abril del año pasado.

La salida tampoco supone que Pontegadea abandone su apuesta por la energía. El grupo conserva un 5% de Redeia, matriz de Red Eléctrica, y otro 5% de Enagás. Ortega reduce así su exposición en el sector, pero mantiene dos participaciones relevantes en las principales infraestructuras energéticas españolas.