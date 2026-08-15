El ecosistema tecnológico gallego se dispara en empresas y empleo, pero falla en atraer inversión

El ecosistema tecnológico gallego vive uno de sus mejores momentos por número de empresas, empleo y facturación. Algunos ejemplos son Altia, Plexus, Marine Instruments, Televés, Igalia, Instra Ingenieros o Tecalis. Sin embargo, ese crecimiento todavía no se traduce en una mayor capacidad para atraer capital.

Galicia cerró 2025 con 534 empresas tecnológicas e innovadoras, un 37% más que un año antes, duplicó prácticamente el empleo generado por el sector y elevó un 91% su facturación, pero solo captó 12,8 millones de euros de inversión, el 0,4% del total nacional, según el Informe Nacional de Empresas Tech e Innovadoras 2026, elaborado por El Referente y Scoutyn.

La comunidad suma ya más de medio millar de compañías tecnológicas, frente a las 388 contabilizadas el año anterior. Ese avance le permite mantenerse como la sexta autonomía española por tamaño de su ecosistema innovador, solo por detrás de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía.

Pero donde el crecimiento resulta más llamativo es en el empleo. Las empresas tecnológicas gallegas pasaron de generar 2.847 puestos de trabajo a 5.718, lo que supone incorporar 2.871 empleos en apenas un año y prácticamente duplicar la plantilla del sector. La facturación también experimentó un fuerte impulso al pasar de 290,6 a 556,3 millones.

Más madurez

El informe refleja además un cambio de madurez dentro del ecosistema. Aunque Galicia continúa aumentando el número de startups, el mayor crecimiento se concentra en empresas más consolidadas. Las scaleups, compañías que ya han superado la fase inicial y atraviesan un proceso de expansión, pasan de 14 a 29, mientras que las pymes tecnológicas aumentan desde 144 hasta 229.

Son estas últimas las que concentran la mayor parte del empleo y de la facturación del sector, una señal de que el tejido tecnológico gallego comienza a apoyarse cada vez más en empresas con mayor estabilidad y capacidad de crecimiento.

Sin embargo, el gran punto débil sigue siendo la financiación. Mientras el conjunto de las startups y empresas innovadoras españolas captó más de 3.210 millones durante 2025, Galicia únicamente reunió 12,8 repartidos en varias operaciones. Esa cifra representa apenas el 0,4% del capital invertido en España y supone un fuerte retroceso respecto al ejercicio anterior, cuando las empresas gallegas habían atraído cerca de 68 millones.

Madrid y Cataluña consiguieron, entre ambas, el 77% de toda la inversión nacional, lo que confirma la elevada concentración territorial del capital riesgo.

Desafíos

Esta diferencia evidencia uno de los principales desafíos del ecosistema gallego. La comunidad demuestra capacidad para crear empresas, generar empleo y aumentar su volumen de negocio, pero continúa encontrando dificultades para acceder a grandes rondas de financiación que permitan acelerar el crecimiento de sus compañías y competir en igualdad de condiciones con los principales polos tecnológicos del país.

Vigo y A Coruña continúan liderando el mapa tecnológico gallego prácticamente empatadas en número de empresas, con 92 y 91, respectivamente. Sin embargo, A Coruña supera a Vigo tanto en empleo generado como en facturación, lo que refleja un mayor peso de compañías de mayor dimensión económica.

El informe también identifica los sectores con mayor presencia en Galicia. Biotecnología, salud digital, software como servicio, comercio electrónico y agrotecnología concentran buena parte de la actividad innovadora, mientras que la inteligencia artificial continúa ganando protagonismo en todo el ecosistema español, donde es el ámbito que más crece en número de empresas.