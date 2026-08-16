Galicia pierde fuerza como gran exportadora de electricidad

Galicia conserva su condición de gran productora de electricidad, pero su margen sobre el consumo se estrecha. La comunidad gallega cerró 2025 con un excedente de 7.182 gigavatios hora (GWh), un 22% menos que un año antes, aunque se mantiene como la quinta autonomía que más energía aporta al sistema por encima de su propia demanda, según un análisis de Unieléctrica a partir de datos de Red Eléctrica de España (REE).

El retroceso responde, sobre todo, a la caída de la generación renovable, con especial peso de la hidráulica. Galicia produjo 21.298 GWh durante el pasado ejercicio, un 7,3% menos, lo que le hizo perder un puesto en el ranking estatal y situarse como séptima comunidad por volumen de generación. El ligero avance de las fuentes no renovables no bastó para compensar ese descenso.

Al mismo tiempo, el consumo aumentó en 246 GWh, un 1,8%, hasta los 14.116 GWh. Esa combinación de menos producción y más demanda explica que el excedente eléctrico gallego haya pasado de 10.906 GWh en 2023 a 9.207 GWh en 2024 y a 7.182 GWh el año pasado. Aun así, Galicia conserva el quinto puesto entre los territorios con saldo positivo, por detrás de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón.

La distancia respecto a las grandes comunidades excedentarias sigue siendo muy amplia. Extremadura lideró la clasificación con 26.345 GWh, seguida de Castilla-La Mancha, con 18.088 GWh; Castilla y León, con 16.762; y Aragón, con 11.706. En el extremo opuesto, Madrid encabezó el déficit eléctrico, con 27.634 GWh, al producir solo una pequeña parte de la electricidad que consume.

En el conjunto de España, la demanda creció un 2,8%, hasta 256.086 GWh, mientras la producción alcanzó 272.200 GWh. El saldo dejó un excedente de 16.114 GWh para exportación al extranjero. Cataluña fue la primera autonomía por generación, con 38.399 GWh, frente a los 21.298 GWh de Galicia.