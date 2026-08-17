El Ibex 35 abre a la baja, pero aguanta los 20.100 puntos

El Ibex 35 ha comenzado la jornada bursátil de este lunes con una caída de 0,24%, lo que ha llevado al selectivo a marcar los 20.116 puntos alrededor de las 9:15 de la mañana. De esta forma, el índice español logra mantener los 20.100 puntos, tras haber logrado la histórica cota a principios del mes de agosto.

Por su parte, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 88,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), abarataba su precio hasta los 81,8 dólares por barril tras caer un 0,6%, todo ello en medio de nuevas tensiones en Oriente Próximo.

Nuevas tensiones geopolíticas

Durante el fin de semana, el conflicto entre Israel y el Líbano se ha recrudecido, con nuevos ataques del país presidido por Benjamín Netanyahu, que han provocado más de una decena de muertos. Por otra parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha aseverado que muy pronto declarará "el Estrecho de Ormuz como territorio estadounidense muy pronto", cuando termine la guerra contra Irán, que acumula ya más de cinco meses de duración.

"Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es", señaló Trump, que insistió en que "ningún barco pasa" por este enclave estratégico para el petróleo y el gas mundial a menos que lo permita EEUU.

En el terreno macro, los inversores contarán este lunes con pocas referencias macroeconómicas a la espera de que la próxima semana arranque la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, donde se esperan pistas sobre los futuros movimientos de los tipos de interés.

El foco empresarial

En el plano empresarial nacional, Duro Felguera ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México.

Con todo, en los primeros compases de la negociación bursátil esta semana, las compañías más beneficiadas eran ArcelorMittal (+1,38%), ACS (+1,10%) y Endesa (+0,58%). Por otra parte, entre los valores más perjudicados se encontraban Puig (-0,64%), Grifols (-0,59%) y Colonial (-0,54%).

Noticias relacionadas

Por su lado, el resto de Bolsas europeas han inaugurado la semana con signo mixto. El DAX alemán perdía un 0,03%, mientras que el CAC 40 francés se comportaba de forma muy similar, con una tímida caída del 0,04%. Por su lado, el FTSE 100 londinense se apuntaba un 0,26% en la apertura, mientras que la Bolsa de Milán ganaba un 0,28%.