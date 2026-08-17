Sindicatos de supermercados de A Coruña denuncian que en Pontevedra cobran 4.000 euros más
La Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña (ASAC) defiende que su oferta contempla "incrementos salariales acumulados cercanos al 10% en los próximos cuatro años, así como mecanismos de protección frente a desviaciones del IPC y nuevas medidas de conciliación"
EFE
Los sindicatos CCOO, CIG, UGT y USO, que cierran este lunes tres nuevas jornadas de huelga de la distribución y la alimentación en la provincia de A Coruña, han denunciado que los salarios en la provincia de Pontevedra están 4.000 euros por encima.
El responsable de Comercio de la CIG, Roberto Pérez, ha señalado a lo medios durante la jornada de huelga que se repite el esquema de participación de semanas anteriores, con el almacén de alimentación más grande de toda la provincia, en Piadela (Betanzos), solo con los trabajadores temporales y recién contratados, y los supermercados abiertos solo con los encargados y los temporales.
"El seguimiento está siendo mayoritario", ha afirmado, pues el colectivo está "enfadado, aunque con ánimo" después de dos mediaciones y dos reuniones con avances mínimos.
"Se ha avanzado en algún concepto que se podría parecer a la antigüedad en unas cantidades ridículas. Se empeñan en no garantizar el poder adquisitivo, no hay revisiones retroactivas y la garantía de IPC está topada sobre unos salarios que son de 1.100 euros", ha asegurado.
Anticipa "un conflicto de largo recorrido" sobre el que se baraja en la actualidad pasar la huelga a indefinida para lograr "una subida salarial que saque a las plantillas del borde de la miseria y antigüedad".
Juan Zas, de CCOO, también ve la jornada de huelga como "un éxito" con las tiendas desabastecidas y las secciones desatendidas.
"La patronal mueve centímetro a centímetro sus propuestas, parece que es lo que pretende es ganar por cansancio", ha censurado.
Según sus datos, ahora en la provincia de Pontevedra se cobran 4.000 euros más al año que en la de A Coruña.
"Hablan de competencia, pero hicimos cálculos y con la oferta de la patronal, en 2029 una cajera con 17 años de antigüedad en A Coruña cobraría el mismo sueldo que una cajera hoy en la provincia de Pontevedra", ha lamentado.
La Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña (ASAC) acusó a las agrupaciones sindicales de rechazar cuatro propuestas de mediación.
Los paros afectaron a las tres principales empresas gallegas de distribución alimentaria: Gadisa, Froiz y Cuevas, que suman 16.000 puestos de trabajo.
ASAC aseguró que su oferta contempla "incrementos salariales acumulados cercanos al 10 % en los próximos cuatro años, mecanismos de protección frente a desviaciones del IPC durante toda la vigencia del convenio, nuevas medidas de conciliación en materia de licencias retribuidas, lactancia, horarios y fines de semana de calidad, así como otras mejoras sociales y organizativas".
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