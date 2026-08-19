«Las empresas gallegas deben recuperar el espíritu de los emigrantes y venir a Brasil»

Felipe Pousada Prado es abogado empresarial especializado en las relaciones entre España y Brasil. Preside la Asociación de Empresarios Gallegos del Estado de São Paulo (AEGASP) y el Foro Empresarial Hispano-Brasileño. Desde el gigante sudamericano, analiza la presencia gallega en el país, las oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea y el papel de la diáspora en la internacionalización de Galicia.

—¿Qué presencia tienen las empresas gallegas en Brasil?

—Hay empresas españolas de todos los sectores, pero gallegas hay pocas. Por mis cuentas, apenas unas 10 están establecidas en Brasil. En cambio, las españolas son muchísimas. España es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil y hay compañías como Santander, Telefónica o Acciona cuya actividad aquí tiene un peso enorme.

—¿Cuáles son las empresas gallegas más destacadas?

—Abanca, con oficinas en Río de Janeiro y São Paulo; Copasa, de Ourense, participando en el tramo norte del Rodoanel de São Paulo; Inditex, presente en todo Brasil; y Estrella Galicia, que está ganando cuota de mercado y proyecta en Araraquara su primera fábrica fuera de España.

—¿Por qué la huella gallega no es mayor?

—Porque Galicia no se vende. No hay una verdadera proyección internacional. Llevamos años diciendo que Galicia no comparece, no está presente. El mundo gira y las oportunidades pasan, pero Galicia no aparece. Además, no se aprovecha una ventaja competitiva fundamental: la diáspora.

—¿Qué papel puede jugar la emigración?

—Un papel clave. La inmigración abre puertas. Sin embargo, hay quien piensa que no sirve para nada. Nosotros comprobamos lo contrario. Cataluña, País Vasco y Andalucía están presentes en Brasil. Cuando hablamos de Galicia, prácticamente el único apoyo institucional constante procede del Inorde de la Diputación de Ourense. El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) no comparece ni escucha: no está al frente de liderar un movimiento que ponga a Galicia en el mundo.

Felipe Pousada. / FdV

—¿Qué sectores gallegos tendrían más éxito en Brasil?

—El del textil, el vino, los productos delicatessen, los embutidos, los quesos, las castañas y el aceite. Con la reducción de aranceles vinculada al acuerdo Mercosur-UE, se abren oportunidades muy interesantes. Portugal está muy presente en ferias como ProWine. Galicia también debería estarlo. Que vengan a Brasil y aprovechen esta oportunidad. Hay que recuperar el espíritu de los emigrantes gallegos. La emigración ayudó a sostener Galicia en momentos difíciles y sigue abriendo puertas. El acuerdo Mercosur-UE es una gran oportunidad y Galicia tiene talento para aprovecharla.

—¿Qué ventajas y desventajas ofrece el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea?

—No veo perjuicios importantes para Galicia. En el sector agroalimentario, existen cuotas y mecanismos de salvaguarda. Las ventajas son muchas: Galicia tiene que salir al mundo y aprovechar las oportunidades comerciales que se abren.

—¿Puede Galicia atraer inversión brasileña?

—Sí. Muchos brasileños buscan internacionalizarse o proteger capital en Europa. Hasta ahora, la puerta de entrada ha sido Portugal, pero Galicia puede desempeñar un papel muy importante por la cercanía lingüística y cultural. España ofrece una economía más grande y sólida.

—¿Qué sectores podrían captar inversión brasileña?

—Depende de las necesidades de Galicia, pero la vivienda es un ejemplo claro. Existe una crisis habitacional importante y podrían aprovecharse capitales brasileños para impulsar nuevas promociones.

«España tiene un problema de burocracia. La homologación de títulos universitarios y técnicos es una auténtica pesadilla»

—¿Y mano de obra?

—España tiene un problema de burocracia. La homologación de títulos universitarios y técnicos es una auténtica pesadilla. Esa situación dificulta la llegada de profesionales que podrían contribuir a cubrir necesidades laborales en Galicia.

—¿Qué valoración hace del programa Retorna Cualifica Emprego de la Xunta?

—La iniciativa es positiva, pero persisten obstáculos. Vi una feria de empleo en São Paulo con muchas ofertas para hostelería y servicios, pero el problema sigue siendo la homologación de títulos y los requisitos administrativos para obtener visados y permisos.

—¿Qué ciudades gallegas ve con más potencial?

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—Vigo puede ser la capital económica de Galicia y tiene herramientas para ello, como el Consorcio de la Zona Franca. Animo a su alcalde, Abel Caballero, a liderar una mayor relación con Brasil, especialmente, con Santos, la llamada Galicia brasileña. Desde la Asociación de Empresarios Gallegos de São Paulo, le abrimos las puertas para impulsar misiones comerciales y reforzar los lazos económicos entre ambos territorios.