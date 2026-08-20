Los hoteleros lanzan la voz de alarma ante los signos de "desgaste" del mercado nacional

Los datos de ocupación hotelera de la primera quincena de agosto confirman que la Costa Blanca y el conjunto de la Comunidad Valenciana volverán a cerrar este año un verano de récord, con cifras que rozan el lleno técnico. En concreto, los establecimientos han logrado vender el 92,1 % de sus plazas disponibles en el conjunto de la autonomía, ocho décimas más que en 2025, con destinos como Benidorm en el 93,1 % (1,1 puntos más) o el sur de la provincia de Alicante en el 92,9 %, casi cinco puntos más.

Unos datos que confirman las previsiones que tenía el sector y que, además, se prevé que continúen por la misma senda en las próximas semanas, con un volumen de reservas para la última parte de agosto que ya alcanza también el 86 %.

Sin embargo, a pesar de los buenos datos globales, los hoteleros no dejan de mirar con preocupación la evolución del mercado nacional, que presenta claros signos de "desgaste", en palabras de la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. Así, en esta primera quincena del año, los españoles han vuelto a ser los principales clientes del sector en toda la Comunidad Valenciana, pero lo han hecho con una cuota del 50,3 % frente al 51,9 % del año anterior. Una tendencia que desde la patronal hotelera autonómica ya observaron el año pasado.

La playa del Postiguet repleta de turistas. / ALEX DOMINGUEZ

Como apunta Montes, el aumento del turismo internacional -impulsado este año por la guerra de Irán y el mantenimiento de la inestabilidad en todo Oriente Medio- ha permitido compensar sobradamente esta "retracción", pero la situación no deja de preocupar.

"Estamos hablando de la mitad del mercado, del cliente de proximidad que te salva los muebles en muchas ocasiones, el que realiza las reservas de última hora que te llena el hotel", señala la portavoz de los empresarios. "Simplemente, no podemos mirar para otro lado", insiste Montes.

Las causas

La secretaria general de Hosbec reconoce que el aumento de precio de las habitaciones es uno de los factores que está influyendo en esta evolución. Una subida de las tarifas que justifica por el aumento de los costes que experimentan los establecimientos -del 30 % en los últimos años- y que el público internacional puede asumir con más facilidad que el nacional.

Sin embargo, desde el sector creen que la causa de fondo va más allá y tiene mucho que ver con la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado las familias españolas en los últimos años por culpa de la inflación y el encarecimiento de bienes básicos, como los alimentos o la vivienda. Unas circunstancias que estarían derivando una parte de esta demanda nacional hacia opciones de alojamiento más baratas, como los apartamentos.

"Nos preocupa que los turistas españoles puedan ver los hoteles como algo inaccesible. No casa con el turismo que suma que queremos potenciar ni con el equilibrio que el sector necesita", apunta la secretaria general de Hosbec.

Piscina de un hotel en Benidorm. / David Revenga

Desde la patronal señalan que ya preparan estudios específicos para tener un diagnóstico más preciso de la situación y también campañas de promoción específicas. En este sentido, otro de los factores que consideran que puede haber afectado a las cifras es el retraso en la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, que provocó que en la primera mitad del año apenas se realizaran este tipo de acciones.

Destinos

Más allá de la evolución de la clientela nacional, los datos de ocupación siguen mostrando una tendencia positiva. Por destinos, Benidorm vuelve a demostrar su extraordinaria capacidad para mantener ocupaciones de referencia incluso en pleno mes de agosto. Si los registros de la primera quincena de 2025 ya fueron especialmente destacables, el destino ha conseguido elevar todavía más el listón este verano alcanzando una ocupación hotelera del 93,1%, (+1,1 puntos).

El mercado nacional continúa liderando la demanda, con el 40,1% de los turistas alojados, eso sí, un punto menos que el año pasado. Le siguen los británicos, que suponen otro 30,4 %; y los portugueses, con un 8,5%; mientras que Francia representa el 3,1% y Rumanía el 2,6%, en una estructura de mercados muy estable respecto al verano anterior.

Benidorm afronta además la segunda quincena de agosto con unas reservas confirmadas que ya alcanzan el 89,3%, una cifra que anticipa otro periodo de intensa actividad y mantiene al destino en la senda de un verano de ocupaciones extraordinariamente elevadas

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Por su parte, el resto de la costa norte de la provincia anota un 92,1% de ocupación; mientras que Alicante Sur vendió el 92,9% de sus plazas, 4,6 puntos más que el 88,3% alcanzado en la primera quincena de agosto de 2025, según datos de Hosbec.