Amancio Ortega recibirá una prima extra de 55 millones por vender su 13,7% del operador de redes energéticas de Portugal

Portugal está dispuesto a pagar a Amancio Ortega 55 millones de euros más de lo que valía en Bolsa su participación del 13,7% en Redes Energéticas Nacionais (REN) cuando se anunció la operación el pasado viernes. Parpública, la sociedad que gestiona las participaciones empresariales del Estado portugués, desembolsará 380 millones por las 91,7 millones de acciones en manos de Pontegadea, según desvela Jornal Económico. La cantidad supone una prima cercana al 17%.

Cuando el acuerdo se hizo público el pasado 14 de agosto, los títulos de REN cotizaban a 3,54 euros. A ese precio, el paquete de Pontegadea estaba valorado en unos 325 millones. El contrato eleva la factura hasta los 380, 55 más. Según Jornal Económico, esa cantidad figura en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas de Portugal, cuyo visto bueno todavía es necesario para cerrar la transacción.

La prima mejora de forma considerable el resultado de una inversión que Ortega inició hace cinco años. Pontegadea entró en REN en julio de 2021 con la compra de un 12% por unos 190 millones. A finales de 2025 reforzó su posición con otro 1,7%, por el que desembolsó cerca de 38. En total, invirtió alrededor de 228 millones.

La venta por 380 deja así una diferencia de unos 152 respecto al dinero invertido. A esa cantidad hay que añadir los más de 62 que Pontegadea ha percibido en dividendos desde su entrada en la compañía. En conjunto, la inversión habrá reportado a Ortega unos 214 millones en cinco años, entre la revalorización de su participación y los dividendos cobrados.

Excepción

La operación supone además una excepción en la estrategia inversora del fundador de Inditex. Pontegadea acostumbra a mantener sus activos a largo plazo y las desinversiones son poco frecuentes. Su salida permitirá, al mismo tiempo, que Portugal recupere una posición relevante en REN doce años después de que el Estado vendiera las últimas acciones que conservaba en la compañía.

La adquisición se realizará a través de Parpública. Con el 13,7%, el Estado portugués se convertirá en el segundo accionista de referencia de REN, solo por detrás de la china State Grid, que controla el 25%. REN ocupa una posición estratégica en Portugal al gestionar las redes nacionales de transporte de electricidad y gas natural.

La salida de la compañía no significa, sin embargo, que Ortega abandone su apuesta por las infraestructuras energéticas. Pontegadea mantiene en España un 5% de Redeia, matriz de Red Eléctrica, y otro 5% de Enagás.