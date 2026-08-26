La Estratexia Galicia Dixital 2030 movilizó más de 390 millones de euros en 2025

Según recoge el balance anual elaborado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), la inversión movilizada a lo largo de 2025 en el marco de la Estratexia Galicia Dixital 2030 (EGD2030) fue de 390,3 millones de euros, entre capital público y privado. Lanzada en 2021, la Estrategia continuó avanzando durante el pasado año con la puesta en marcha de nuevas actuaciones para acelerar la transformación digital de nuestra comunidad.

Administración más digital

La Administración gallega continuó reforzando sus servicios digitales en 2025. Entre las medidas desarrolladas está la renovación integral de la sede electrónica, que incorporó nuevos servicios, registró más de 1,6 millones de gestiones en línea y envió 1,9 millones de notificaciones electrónicas. El uso de la aplicación XuntaEu, que permite acceder a los principales servicios de la Administración digital desde el móvil, continuó extendiéndose y alcanzó las 137.000 descargas. Además, las Oficinas de Atención a la Ciudadanía tramitaron 883.000 documentos digitalizados.

En el ámbito de la Administración de Justicia, se implantó la Nueva Sede Judicial Electrónica y se incorporó un nuevo visor al Expediente Judicial Electrónico que facilita la lectura de archivos. Durante 2025 se firmaron digitalmente 5,3 millones de documentos, se realizaron un total de 380.820 grabaciones de vistas y se enviaron más de 11,7 millones de comunicaciones electrónicas a través de LexNET.

Área sanitaria y social

La Estrategia continuó impulsando la capacitación digital de la ciudadanía a través de la Red de Aulas CeMIT. A lo largo del pasado año se desarrollaron más de 645.000 horas de formación y se emitieron más de 44.000 certificaciones de competencias digitales. En el ámbito educativo, Abalar Móbil registró 548.855 usuarios.

En el área sanitaria y social se avanzó en la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial, en la evolución e implantación de nuevos servicios como Sergas Móbil o E-saúde, y prosiguió el proceso de implantación de la Historia Clínica (IANUS) en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad.

Conectividad

En 2025 continuó el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, con el objetivo de poner en marcha 68 torres de telefonía móvil que facilitarán la cobertura móvil a más de 5.000 personas de 210 entidades de población. A 31 de diciembre de 2025 ya estaban operativos 59 de los emplazamientos previstos.

La transformación digital también avanzó mediante nuevos servicios e iniciativas en el ámbito del empleo, el sector primario y la especialización tecnológica. La aplicación MOBEM registró 163.043 usuarios, mientras que la Oficina Virtual del Demandante superó los 373.000 usuarios y cerca de 7 millones de búsquedas de empleo.

Entre las iniciativas impulsadas en el sector primario destaca la extensión de Lonxas 4.0 a las 53 rulas previstas, con nuevos sistemas de comercialización y gestión que permiten las subastas y los trámites para profesionales en línea.

Asimismo, el balance de la EGD2030 destaca el impulso al ecosistema tecnológico gallego, con los avances en la Estrategia del Espacio GobTec, que fue aprobada en 2025 con la misión de mejorar los servicios públicos mediante soluciones basadas en inteligencia artificial, 5G, inteligencia de datos o ciberseguridad, en un marco de colaboración público-privada.

Nuevos retos

El informe incorpora una actualización de la Estrategia para adaptarla a la evolución de las tecnologías emergentes y a los objetivos de la Década Digital Europea.

Así, para 2030 se fija como meta que el 100% de la población tenga cobertura de más de 100 Mbps; que el 96% cuente con competencias digitales, y que al menos un 50% sean mujeres; que más del 94% compre en línea; que el 77,6% de las personas y el 90% de las empresas realicen sus gestiones con la Administración por internet; y que el 35% de las empresas tecnológicas cuente con especialistas en ciberseguridad, IA o datos.

Entre los nuevos objetivos de la EGD2030 figuran que más del 25% de las empresas emplee big data y el 45%, IA; que el sector TIC aporte más del 3% al PIB gallego; y que el 22,4% de la población tenga un elevado nivel de confianza en internet.

Fuente: Faro de Vigo