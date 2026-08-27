Concentrix fulmina en A Coruña más de 150 empleos tras cerrar sin acuerdo su segundo ERE en un mes

Concentrix, multinacional especializada en servicios de atención al cliente y soporte técnico para grandes empresas, ejecutará un segundo expediente de regulación de empleo (ERE) en su centro de A Coruña que supondrá el despido de 79 trabajadores, apenas un mes después de haber prescindido de otros 75. El periodo de consultas concluyó sin acuerdo tras ocho reuniones y la compañía aplicará, según trasladó al comité, la indemnización mínima legal: 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

La empresa comunicará en los próximos días los despidos a los afectados. Los sindicatos prevén que las cartas lleguen antes del 31 de agosto, fecha en la que concluye el servicio de Microsoft SCIM al que está adscrita la plantilla afectada.

El desenlace contrasta con el del primer ERE, cerrado a finales de julio con acuerdo de CIG, CCOO y UGT y el rechazo de CGT. Aquel expediente redujo las extinciones de 80 a 75 y fijó indemnizaciones de 31 días por año, con un máximo de 24 mensualidades y un mínimo de 3.000 euros. Los dos procesos suman 154 despidos en pocas semanas en un centro que contaba con 387 empleados antes del primero.

El comité impugnará el segundo ERE ante los tribunales. Iván Cordeiro, secretario general de CCOO Servicios, sostiene que la compañía no acreditó las causas con la información requerida. «Ni siquiera ha tenido la decencia de presentar la mas mínima documentación», afirma. CCOO cuestiona también que no se hayan explorado alternativas: «Nos consta que en otros centros de trabajo siguen manteniendo actividad».

Vacantes e información

Sergio Toucedo, secretario comarcal de CIG-Banca, pone el foco en las vacantes y en la información aportada. «La empresa sí que tenía herramientas, tenían herramientas para poder recolocar, no tenían por qué despedir», sostiene. La CIG asegura que en este segundo expediente conoció la existencia de vacantes en otros centros que no habían sido comunicadas en el proceso anterior. Toucedo avanza que la parte social buscará en los tribunales la nulidad del ERE y, si no prospera, la improcedencia.

En un comunicado conjunto, el comité de empresa compuesto por CIG, CGT, CCOO y UGT acusa a Concentrix de no entregar la documentación solicitada para justificar el expediente. Sostiene que el perito que realizó la auditoría tampoco recibió toda la información necesaria y que consideró viable recolocar a una parte de los afectados. El comité añade que el experto constató el «buen músculo financiero» de la compañía, que a su juicio permitiría elevar las indemnizaciones.

La representación de los trabajadores asegura que planteó un acuerdo con salidas voluntarias y recolocaciones, pero acusa a Concentrix de optar por «despidos forzosos y a la carta». También denuncia que el director de Recursos Humanos acudió cuando faltaba media hora para cerrar la negociación e intentó «coaccionarnos».