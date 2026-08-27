El mercado de las motos también mira a China: copan casi la mitad de las matriculaciones entre las marcas más vendidas en Galicia

España es un país motero. En la primera mitad del curso, los datos generales recogidos por la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM, por sus siglas en inglés) situaban al país como el segundo que más crece a nivel de matriculaciones, solo por detrás de Alemania. A nivel interno, las cifras hasta julio de la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Rueda (Anesdor) confirman esta tendencia, con 179.229 unidades vendidas, un 20,8% más. Se trata de un avance porcentual mayor que el que se da en los coches (un 6% más que el año pasado), pero ambos nichos comparten una realidad: los vehículos llegados desde China se están haciendo con una porción muy importante del mercado. Solo este curso, el 45% de los scooters y el 40% de las motociletas que más se comercializan en España llegan desde el gigante asiático. A nivel de Galicia, sus enseñas copan casi la mitad de las matriculaciones de las diez más vendidas de la comunidad.

Zontes, Kymco, Sym, Voge o QJ Motor ya no son extrañas en la comunidad motera gallega. Ni para aquellos que buscan un ciclomotor o un scooter, ni para los que prefieren altas cilindradas. Cuando antes la oferta se centraba en las clásicas marcas japonesas o italianas, salpicada de alguna otra europea como puede ser BMW, hoy no queda otra que mirar a todo lo que llega del este tanto por las prestaciones que ofrecen como el coste y las opciones de motorización. Algo muy parecido a lo que sucede con los coches.

Según el último balance disponible de Anesdor, en Galicia se vendieron hasta julio 6.145 unidades del sector de la moto y del vehículo ligero, nicho que incluye los vehículos a motor de dos ruedas, pero también los triciclos o cuatriciclos ligeros. La cifra supone un 25% más que en los mismos siete primeros meses del año pasado, con avances en todas las provincias y Pontevedra liderando las matriculaciones con 2.777 motos (+17,1%), seguida de A Coruña (2.170, un 29,6% más), Ourense (666, +37%) y Lugo (532 unidades, la que más crece: +40,4%).

Para José María Riaño, secretario general de la asociación, «el mercado de la moto en Galicia se ha consolidado en los últimos meses como uno de los de mayor ritmo de crecimiento de toda España». «Y esto no es casualidad: la agilidad en los desplazamientos, la sostenibilidad y el bajo coste que ofrecen estos vehículos encajan cada vez mejor con las necesidades de movilidad de los gallegos, tanto en las ciudades como en el ámbito rural», comenta.

Matriculaciones de motos en Galicia / Hugo Barreiro

Las marcas

Pero para entender la penetración de las marcas chinas de esta industria basta con ver el ranking de las Top 10 más comercializadas de España y de la comunidad. En el primer caso, cerca del 30% de los ciclomotores que se matricularon hasta julio correspondieron a Sym o Kymco, con raíces en Taiwán y con sedes productivas en China, si bien la lista la lidera la catalana Rieju. En cuanto a motocicletas el porcentaje aumenta al 39,22%, con una Voge, gama alta del gigante industrial Loncin, liderando las matriculaciones (11.803) por delante de históricas como Honda y Yamaha, además de Zontes en cuarto lugar (5.316) y otras como CF Moto y QJ Motor completando la lista.

La Zontes 368 G, la scooter china más vendida este año en España. / Zontes

En el terreno de las scooters, que es todo un clásico en las ciudades y se ha convertido en el tipo de moto más vendida, a nivel español el logo chino luce ya en el 45% de ellas. Las escúter más vendidas son las de la nipona Honda, pero Zontes figura en segundo lugar con el mayor aumento respecto al año anterior, del 91,3%, en un ranking en el que también deslumbran Sym, Kymco, QJ Motor, Voge y Keeway, de origen húngaro, pero parte del grupo Qianjiang.

En lo que se refiere al mercado gallego, de todos los tipos de moto que figuran entre las diez más cotizadas por los consumidores gallegos el 46,2% se fabricaron en la potencia asiática. «Se están vendiendo muchísimo», explica Aarón Míguez, del concesionario vigués Motopasión, que explica este bum por factores como «la relación calidad-precio», además de por los motores que llevan o «por los acabados y por cómo vienen equipadas». «Es un porcentaje importante, porque ningún concesionario tiene ya solo una marca. Hay meses que se sobrevive casi solo por las ventas de motos chinas», completa.

En concreto, si el Top 10 concentró 4.201 unidades en lo que va de año y representa aproximadamente el 70% de todas las matriculaciones en la comunidad (hay muchos fabricantes que venden solo un puñado cada mes), las motos de Zontes, Voge, Kymco, Sym y QJ Motor suponen casi la mitad, 1942 motos, con alzas muy relevantes como es el caso de las dos primeras, rozando el 80%. Eso sí, por el momento Honda (907) y Yamaha (809) siguen dominando la escena gallega.

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En los concesionarios nadie se esperaba un sorpasso tan abrupto frente a otros fabricantes mucho más asentados. «Era impensable que superasen a las japonesas», reconoce Míguez. Para el responsable de ventas de la tienda olívica, son modelos que «salen bien» y que, en algunos casos, comparten motor con motocicletas europeas, como la propia BMW. «A veces llegan a una diferencia de 4.000 euros», con prestaciones similares y «con componentes de primeras marcas». «La verdad es que lo están haciendo muy bien», resume.