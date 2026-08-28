Portugal compra otros 75 todoterrenos Vamtac a Urovesa por cerca de 120 millones de euros

Los ministerios de Defensa de España y Portugal han firmado hoy un Memorando de Entendimiento (MoU) que contempla la adquisición conjunta de vehículos militares todoterreno de alta movilidad táctica, es decir, los Vamtac que factura la empresa gallega Urovesa. El gobierno de Luís Montenegro confirmó que la compra será de 75 vehículos por casi 120 millones de euros.

El acuerdo anunciado por el ministerio español se enmarca en el instrumento Security Action por Europe (SAFE), mecanismo diseñado por la Unión Europea que permite acelerar las inversiones de los Estados miembros en capacidades críticas de defensa. «En esta firma y en este memorándum, y en el ejercicio del Programa SAFE, estamos poniendo en valor, no solamente el trabajo conjunto de España y Portugal, sino lo que es más importante, a la Unión Europea y a la Europa de la defensa», explicó la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que puso su firma junto a su homólogo luso, Nuno Melo.

Un Vamtac de Urovesa, especializada en la fabricación de vehículos especiales. / Antonio Hernández Rios

A preguntas de la agencia Lusa, el Ministério da Defesa Nacional confirmó que son 75 los vehículos que comprará a Urovesa, para lo que fue clave el hecho de que el Ejército luso ya cuenta con «más de un centenar» de estos vehículos, «lo que permite optimizar las capacidades ya existentes». Las nuevas unidades serán para el Corpo de Fuzileiros da Marinha, es decir, para el Cuerpo de Infantería de Marina de Portugal.

Y es que la empresa gallega ya entregó en el pasado sus vehículos especiales a Portugal. Urovesa firmó a finales de 2018 un pedido para 139 unidades, que en aquella ocasión se cifró en algo más de 60 millones de euros. Para este nuevo encargo las entregas están previstas entre los años 2027 y 2029, según la misma fuente del Ministério da Defesa Nacional.

«Es una magnífica noticia para España y Portugal y sobre todo para la Unión Europea, que está firmemente comprometida con la paz y con los valores de seguridad y de defensa. Precisamente con programas como el SAFE y en actos como el de hoy, demostramos esa unidad que es nuestra principal fortaleza», expresó Robles durante la firma del memorando.

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El acto tuvo lugar en el Forte de São João Baptista, en Oporto, y también estaban presentes la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y del subdirector general de Armamento y Patrimonio de Defensa Nacional de Portugal, contralmirante Antonio Mateus.