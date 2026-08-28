Las primeras cuentas de SAIC después de anunciar su desembarco en Ferrol: dispara su beneficio un 72% hasta junio, más de 1.000 millones de euros

El grupo chino SAIC Motor ha publicado sus cuentas del primer semestre, las primeras desde que confirmó su desembarco en Ferrol para ensamblar los vehículos de la marca MG. El gigante del motor explica que pese a «una competencia cada vez mayor en el sector y la presión sobre la demanda interna» logró facturar 298.650 millones de yuanes (la unidad básica del renminbi o RMB), que al cambio actual asciende a algo más de 38.100 millones de euros, cifra prácticamente igual a la de hace un año. Pero donde ha despuntado de verdad la empresa en los beneficios: fueron 7.870 millones de RMB, es decir, más de 1.000 millones de euros, un aumento 72%.

SAIC mantiene su marca MG como una de las preferidas de los consumidores europeos y, en especial, en España y mercados regionales como el gallego, donde esta marca y el resto de origen chino han entrado con fuerza. Solo en la potencia asiática, las cuentas de la compañía que preside Wang Xiaoqiu ha demostrado como «sigue liderando el mercado», con un total acumulado de 2,045 millones de unidades vendidas hasta junio.

La firma destaca que la compañía ha mejorado «significativamente» su rentabilidad y que logró una «optimización» de la estructura de producción y ventas, además de mantener «un estricto control de costes y gastos».

En este período en el que confirmó su llegada Galicia, SAIC incrementó sus lanzamientos de nuevos vehículos, destacando la familia del modelo MG 4, con el que logró ventas mensuales superiores a 10.000 unidades durante varios meses consecutivos. En lo que respecta exclusivamente a los mercados internacionales, además de crecer en Europa se expandió a «mercados emergentes como Asia Central y África», promoviendo un «diseño de producción localizada».

SAIC comenta en este sentido que su «expansión sistemática en el extranjero» a nivel de cadena industrial y de bases para piezas avanza en paralelo con la puesta en servicio de varios buques nuevos de su filial Anji, al que pertenece el Anji Forever que descargó los primeros 700 vehículos el pasado julio en el puerto exterior de Ferrol.

Como gran dato del semestre, la empresa destaca que en mayo se convirtió en «el primer grupo automovilístico chino en alcanzar una producción y ventas acumuladas superiores a los 100 millones de vehículos, marcando un hito glorioso para la industria automovilística china».

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«SAIC Motor aprovechará su enorme base de usuarios de cientos de millones para continuar sus esfuerzos en este nuevo ámbito, impulsando un desarrollo sostenible y de alta calidad a través de la innovación tecnológica integral y contribuyendo continuamente a impulsar el crecimiento de la industria automotriz china», remarca la firma.