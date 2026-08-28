La vivienda supera en un 12% los precios de la burbuja, pero solo siete comunidades han roto máximos

El precio de la vivienda en España ha dejado atrás —al menos en términos nominales— los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2008. El metro cuadrado se sitúa de media en 2.064 euros, según los datos del segundo trimestre publicados este jueves por el Consejo General del Notariado, un 12,4% por encima de los 1.837 euros registrados en el mismo periodo de 2007, que hasta ahora marcaba el techo del anterior ciclo. Sin embargo, el nuevo récord nacional esconde una evolución muy desigual por territorios: solo siete comunidades autónomas han conseguido superar los máximos previos a la crisis financiera, mientras que las otras diez continúan todavía por debajo.

La distancia es especialmente llamativa en Baleares. El archipiélago registró entre enero y junio un precio medio de 4.273 euros por metro cuadrado, frente a los 2.504 euros del primer semestre de 2008, su máximo durante los años de la burbuja. Esto supone que la vivienda es hoy un 70,6% más cara en términos nominales que en el momento álgido del anterior ciclo inmobiliario. Baleares es, con diferencia, la comunidad que más ha rebasado aquellos niveles.

Madrid ocupa el segundo lugar. El precio medio alcanza ya los 3.891 euros por metro cuadrado, un 41,4% por encima de los 2.752 euros del primer semestre de 2007. También Canarias ha roto ampliamente su techo anterior: los 2.419 euros actuales superan en un 36,1% los 1.778 euros de 2008, según los notarios.

Diferencia del precio actual de la vivienda respecto a los precios de la burbuja. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El grupo de comunidades que han dejado atrás la burbuja lo completan Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria y País Vasco, aunque con diferencias mucho menores. Andalucía supera su máximo previo en un 14,8%, la Comunidad Valenciana en un 10,7%, Cantabria en un 6% y País Vasco en un 4%. En conjunto, son solo siete de las 17 comunidades autónomas.

Diez comunidades por debajo de los máximos

La fotografía es muy distinta en buena parte del interior peninsular. La Rioja sigue siendo la región más alejada de sus máximos históricos. El precio medio se situó durante la primera mitad del año en 1.184 euros por metro cuadrado, casi un 30% por debajo de los 1.679 euros que llegó a registrar en el primer semestre de 2009. Castilla-La Mancha tampoco ha recuperado los niveles previos a la recesión: sus 899 euros actuales son un 23,5% inferiores a los 1.175 euros alcanzados en 2008. Algo similar ocurre en Aragón, donde el precio todavía se encuentra un 21,8% por debajo del máximo de 2007. Murcia permanece un 17,8% por debajo; Extremadura, un 16,9%; Castilla y León, un 14,9%; Asturias, un 13,4%; Navarra, un 9,3%; Cataluña, un 7,6%; y Galicia, un 7%.

Los precios mantienen el pulso

Pese a que el mercado ya se encuentra en máximos, por ahora tampoco se aprecia una desaceleración clara en el crecimiento de los precios. En junio, el coste medio de la vivienda aumentó un 8,8% interanual, una tasa inferior al 10,9% registrado en mayo y al 10,7% de abril, pero todavía elevada. El año comenzó con un incremento del 9,1% en enero, que se moderó hasta el 5,8% en febrero, antes de volver a coger fuerza: los precios avanzaron un 8,8% en marzo y encadenaron dos meses consecutivos creciendo a doble dígito en abril y mayo.

La evolución contrasta con la segunda mitad de 2025, cuando las subidas interanuales se movieron generalmente entre el 6% y el 8%. Por tanto, el descenso de la tasa de crecimiento registrado a mitad de año supone por el momento una moderación puntual y no responde todavía a un cambio de tendencia. Además, el encarecimiento continúa extendido por prácticamente todo el territorio. En junio, el precio aumentó en 15 de las 17 comunidades autónomas, con incrementos especialmente fuertes en Murcia o Comunidad Valenciana, ambos por encima del 20%, Madrid (19,5%) y Asturias (19,4%). Solo caen ligeramente en Baleares y La Rioja.

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Las compraventas se enfrían, pero las hipotecas resisten

La evolución de los precios contrasta con un menor dinamismo en el número de operaciones. Durante el primer semestre se cerraron alrededor de 353.237 compraventas de viviendas, un 7,7% menos que entre enero y junio de 2025. El descenso se ha mantenido durante todos los meses del año. Por el contrario, la caída es menor en la concesión de hipotecas: entre enero y junio se formalizaron alrededor de 191.500 préstamos destinados a la adquisición de vivienda, apenas un 2,3% menos que un año antes. La cuantía media de estos créditos alcanzó en junio los 188.785 euros, un 7,3% más interanual, mientras que el porcentaje medio financiado se situó en el 72,3% del valor de la vivienda.