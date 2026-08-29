Ingenieros, científicos y agricultores diseñan tecnologías 'ad hoc' para paliar el impacto las especies invasoras

Agricultores que colaboran con científicos e ingenieros que diseñan soluciones a medida de los regantes. La llegada de las especies invasoras al campo español, y los consiguientes problemas que estas han acarreado para la actividad de los productores agrarios, han estrechado las alianzas entre los afectados y las instituciones y empresas privadas que desarrollan tecnología. "Al principio todo se hizo por ensayo y error, de manera que se iban probando métodos y soluciones que se acababan implantando si tenían éxito", relata Paco Sánchez, presidente de las comunidades de regantes de Badajoz de Lobón y de Montijo, en la cuenca del río Guadiana, gravemente afectadas por la invasión de la almeja asiática. En su caso, prosigue Sánchez, los afectados colaboraron estrechamente con empresas como STF, una compañia que pertenece a la división Waters del grupo MatHolding, con cuyos técnicos "se desarrolló un sistema de filtros que permitió controlar la entrada de este microanimal a la red de conducciones", detalla el presidente de los regantes extremeños.

"Son unos filtros que se desarrollaron específicamente para la problemática de la almeja asiática", agregan fuentes de la empresa, con sede en Monzón (Huesca). "El departamento de ingeniería y de la I+D+i trabajó en buscar una solución porque, aunque existía experiencia previa con la plaga del mejillón tigre, en la que lo que se atacaba era la larva y no el molusco en sí, en el caso de la almeja asiática se tuvo que diseñar una solución específica, unos filtros de malla para el hidrante que evita que se obstruyan los aspersores", señala el mismo portavoz de STF, que agrega que "fue una solución pionera para esta comunidad de regantes, que luego ha sido aplicada en otras que han tenido el mismo problema".

Instalación de nuevos filtros en la comunidad de regantes del Guadiana a su paso por Badajoz. / Paco Sánchez / Regantex

Para el tratamiento del mejillón cebra, "hay tres opciones, muchas veces simultáneas o complementarias: el sistema químico, el estructural y el biológico", indica Xavier Pagés, experto en filtración en Regaber, la firma que introdujo en España el riego por goteo, también del grupo MatHolding. Su especialidad, cuenta Pagés, es el tratamiento estructural, a través de unos filtros cuyas membranas son capaces de retener cuerpos de tamaños inferiores a a las 20 micras. "Las larvas de los óvulos del mejillón cebra miden entre 40 y 70 micras, con lo que con esos filtros nos aseguramos de que no lleguen a entrar en las conducciones de riego", explica el técnico, que recuerda que esta especie invasora es, posiblemente, la más difícil de combatir, "ya que en cada puesta produce entre 40.000 y 50.000 huevas, lo que, sumado al hecho de que aquí no tiene depredadores, le da una alta capacidad de expansión".

El método de control del mejillón cebra que explica el experto de Regaber no solo se aplica en el caso de los sistemas de regadío, "sino también en las entradas de las centrales hidráulicas o de las plantas térmicas, situadas al pie de ríos y que se están encontrando con el mismo problema de oclusión de sus conducciones". "El impacto está llegando también a la red de agua potable, la que suministra a las poblaciones", advierte Alba Fernández, técnica de la comunidad de regantes de Lorca, en la cuenca del río Segura, en la que el mejillón cebra ha aparecido más recientemente.

Aspecto de una canalización colonizada por el mejillón cebra, en la zona del Ebro, en una imagen de archivo. / Bcn

Además de los controles biológicos o de hormonas, prácticamente todas las organizaciones afectadas por la presencia de especies invasoras recurre tambien a los tratamientos químicos, que combinan, por ejemplo, con los vaciados parciales de pantanos y balsas. "Nosotros hacemos un tratamiento muy de detalle y por ello tenemos instalado a lo largo de todo el sistema de riegos estaciones de control de densidad larvaria, que toman muestras de agua prácticamente cada hora", señala, por su parte, Yolanda Gimeno, técnica en los regadíos del Alto Aragón, que cuentan con una superficie afectada por el mejillón cebra que alcanza casi las 90.000 hectáreas en la provincia de Huesca. Este mecanismo, cuenta Gimeno, se ha desarrollado en colaboración con los investigadores del CSIC, que han trabajado las soluciones codo con codo con los agricultores.

También aplican un método similar los regantes del Júcar, que, a preguntas de este diario, responden que "ellos tienen controlada la prolferación de esta plaga, que de momento no les ocasiona sobrecoste, ya que antes de que las larvas crezcan, las eliminan".

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Lo que ha quedado comprobado, con el paso de los años, es que "el mejillón cebra es una especie que hay que erradicar en estado larvario, porque cuando crece y se hace adulto es muy difícil de combatir", observa Pagés, que defiende la eficacia de los filtros pero que admite, como los propios regantes, que hay que analizar cada caso uno a uno y "aplicar soluciones individuales para cada situación". Algo parecido ocurrirá, si el cambio climático sigue avanzando al ritmo de ahora y si la movilidad de los humanos se mantiene como hasta ahora a nivel global, con las plagas que están por llegar. "Preocupa el mejillón dorado, una especie de origen chino que ya se está encontrando en Argentina y que tiene un desarrollo desaforado y, el quagga, otro mejillón oriundo en este caso de las aguas frías del río Dnieper, en Ucrania, que ha sido localizado en los grandes lagos de Estados Unidos.