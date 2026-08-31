El Ibex 35 conquista los 20.070 puntos en una sesión marcada por el repunte del crudo

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este lunes, la última del mes de agosto, con un avance del 0,14%, hasta situarse en los 20.070 puntos, después de cerrar el pasado viernes con una subida del 0,8% que le permitió alcanzar los 20.041 enteros.

Los inversores afrontan la jornada pendientes de la evolución de la tensión en Oriente Próximo, después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado ataques por primera vez en un mes, una escalada que está impulsando de nuevo los precios del petróleo tras las caídas registradas durante la última semana.

El mercado también continúa asimilando el mensaje lanzado la semana pasada por el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en Jackson Hole, que reforzó las expectativas de una próxima subida de los tipos de interés.

En este contexto, el petróleo Brent, de referencia en Europa, se situaba ya por encima de los 90 dólares por barril y se aproximaba al nivel de los 91 dólares.

Estados Unidos atacó durante el fin de semana la isla iraní de Larek, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, en plena escalada de las tensiones con Teherán.

La cadena qatarí Al Jazeera informó, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que las fuerzas norteamericanas atacaron dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria desplegados en Larek.

Según esta fuente, los dispositivos estaban siendo preparados para colocar minas navales en el estrecho de Ormuz. El responsable estadounidense aseguró además que las fuerzas de su país habían completado el desminado de las rutas mercantes internacionales y que permanecían preparadas para proteger la libre circulación comercial por este paso marítimo.

Horas después, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), encargado de coordinar las operaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo, confirmó una "acción limitada y precisa" contra unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que, según Washington, representaban una "amenaza inminente".

Como respuesta a la operación estadounidense sobre Larek, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció este lunes ataques contra posiciones vinculadas a cazas estadounidenses en las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania.

Posteriormente, el Ejército iraní comunicó otro ataque contra helicópteros y tropas estadounidenses desplegados en la base de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria aseguró haber lanzado misiles balísticos contra infraestructuras técnicas y de mantenimiento, así como contra zonas de despliegue de aviones de combate en las bases Rey Huseín y Al Azraq, según un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim.

Teherán justificó el bombardeo como respuesta al ataque estadounidense contra Larek y advirtió de que "cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante".

Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria afirmó que un "superpetrolero" se había incendiado tras impactar contra dos minas navales cuando intentaba atravesar la denominada "ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz", establecida por Estados Unidos para el tráfico marítimo.

Las autoridades iraníes se han pronunciado reiteradamente contra la viabilidad de este corredor. La semana pasada, al anunciar un acuerdo con Omán para gestionar el tráfico marítimo por el estrecho, Teherán aseguró que el pacto contempla el cierre de esta ruta.

Estados Unidos sostiene, por su parte, que controla el corredor. Dos funcionarios estadounidenses citados por Axios señalaron que por esta vía circulan alrededor de diez millones de barriles de petróleo diarios.

Asimismo, el Ejército estadounidense afirmó este domingo haber desviado más de 80 buques comerciales, además de haber inmovilizado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval sobre los puertos y costas de Irán.

El Brent supera los 90 dólares

La escalada de tensión se trasladaba de forma inmediata al mercado energético. El precio del petróleo Brent subía un 2,5% coincidiendo con la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 90,3 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 2,3%, hasta alcanzar los 85,3 dólares por barril.

En el plano macroeconómico, los inversores estarán pendientes este lunes de varias referencias en Europa, entre ellas la estimación preliminar del IPC de Alemania correspondiente a agosto y la balanza por cuenta corriente de España del mes de junio.

En Asia, Japón publicó antes de la apertura de los mercados europeos el dato preliminar de producción industrial de julio, que aumentó un 0,1% mensual, frente al descenso del 0,7% esperado. No obstante, la tasa se desaceleró 1,8 puntos respecto al mes anterior.

En Estados Unidos apenas se conocerán referencias macroeconómicas relevantes durante la jornada, a la espera de la publicación este viernes del informe de empleo de agosto.

Repsol lidera las subidas del Ibex 35

Dentro del Ibex 35, Repsol encabezaba los avances en los primeros compases de la sesión, con una subida del 1,62%, favorecida por el repunte del petróleo.

A continuación se situaban Acciona Energía, con un avance del 0,46%; Redeia, con un 0,33%; y Banco Santander, con un 0,31%.

En el lado de las caídas, IAG retrocedía un 0,86%, seguida de ACS (-0,58%), Merlin Properties (-0,44%), Colonial (-0,37%) y Ferrovial (-0,35%).

Las principales Bolsas europeas comenzaban la semana con signo mixto. Fráncfort cedía un 0,5%, mientras París y Londres avanzaban algo más de un 0,2% y Milán se anotaba una subida del 0,15%.

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En el mercado de divisas, el euro ganaba terreno frente al dólar y se cambiaba a 1,1587 dólares, mientras que en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a diez años subía hasta el 3,736%.