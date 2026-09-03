Abanca renueva su apoyo a las rederas artesanas gallegas con financiación para garantizar el futuro del oficio

Abanca y la Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao han renovado su acuerdo de colaboración para apoyar la continuidad de este oficio tradicional y facilitar a sus profesionales el acceso a financiación. El convenio presta especial atención a uno de los principales retos que afronta actualmente el sector: el relevo generacional.

El acuerdo fue firmado este jueves en Santiago de Compostela por el director de Abanca Mar, Javier Fraga, y la presidenta de la Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao, María Jesús González. Durante el encuentro, ambas partes abordaron la situación actual de la actividad y las dificultades para garantizar su continuidad en los próximos años.

Crédito

Uno de los principales ejes del convenio será el acceso al crédito. Las profesionales asociadas dispondrán de asesoramiento financiero especializado y de un catálogo de productos con condiciones específicas destinado tanto a mantener la viabilidad de los proyectos actuales como a impulsar nuevas iniciativas.

La colaboración busca contribuir de esta forma a la conservación de una actividad vinculada directamente al sector pesquero y que también posee una vertiente artesanal, cultural e histórica.

Las rederas podrán acceder además a las fórmulas de financiación oficial incluidas en los acuerdos que ABANCA mantiene con diferentes organismos públicos y a las ventajas del Programa Servicios ABANCA, dirigido a reducir el coste de algunos de los servicios bancarios habituales.

Un plan para complementar la jubilación

El convenio incluye también el acceso al plan Abanca Emprendedores y Profesionales, dirigido a trabajadores autónomos y concebido para complementar su futura pensión de jubilación.

Se trata de un plan de pensiones de empleo simplificado (PPES) que permite aumentar las aportaciones destinadas a la jubilación y cuenta con ventajas fiscales superiores a las previstas para los planes individuales.

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Abanca canaliza esta colaboración a través de ABANCA Mar, su unidad especializada en el sector marítimo, creada en 2016. La entidad mantiene acuerdos similares con organizaciones vinculadas a la actividad pesquera gallega, entre ellas asociaciones de armadores, cofradías, productores y comercializadores.