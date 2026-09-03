Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los argumentos para recuperar la Casa CornideLa ría de O Burgo 'hermana' a sus cuatro municipiosLuz verde a las tres torres de 18 alturas en VismaLa factura de la vuelta al cole: material escolarCae una rama de un árbol de grandes dimensiones en la plaza de EspañaEl restaurante de A Coruña que lleva 30 años vendiendo pizzas
instagramlinkedin

CSIF denuncia la precariedad laboral por falta de personal en Correos con protestas en Badajoz y Cáceres

El sindicato asegura que casi el 20% de la plantilla de la empresa pública en Extremadura trabaja a tiempo parcial y critica que no se cumplan los acuerdos sobre las 35 horas semanales y las salidas voluntarias

Concentración de delegados de CSIF frente a la oficina principal de Correos en Badajoz, frente al paseo de San Francisco.

Concentración de delegados de CSIF frente a la oficina principal de Correos en Badajoz, frente al paseo de San Francisco. / LA CRÓNICA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. C. B.

Badajoz

Delegados de la CSIF en Extremadura se han concentrado este jueves por la mañana a las puertas de las oficinas provinciales de Correos en Cáceres y Badajoz para denunciar la precariedad laboral por falta de personal en la empresa postal pública en la región, donde, según asegura el sindicato, alrededor del 20% de la plantilla trabaja a tiempo parcial, así como el incumplimiento de los acuerdos sobre las 35 horas semanales y salidas voluntarias.

Ambas concentraciones se enmarcan en las movilizaciones convocadas por CSIF en las capitales de provincia de toda España, en protesta por la pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos diez años en Correos, donde una parte importante de la plantilla trabaja a tiempo parcial, el 70% en el caso del personal de oficina, con sueldos entre los 800 y 900 euros.

Protesta de CSIF ante la oficina de Correos en Cáceres.

Protesta de CSIF ante la oficina de Correos en Cáceres. / LA CRÓNICA

El sindicato ha exigido a Correos que cumpla el Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que la empresa pública postal se comprometió a reforzar la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos. Así lo ha puesto de manifiesto en las protestas llevadas a cabo en Cáceres y Badajoz, donde la organización sindical ha criticado la falta de contrataciones en Correos, con centros de trabajo que han estado "con la mitad de la plantilla en estos meses de verano porque la empresa deja vacaciones, bajas y permisos sin cubrir."

El presidente de CSIF Correos en Extremadura, Emiliano Gómez, ha asegurado que la situación de precariedad en los centros de trabajo de la región ha ido agravándose en los últimos años, como está ocurriendo en toda España, y la reducción de las plantillas está perjudicando la salud laboral de los trabajadores con situaciones graves de estrés y sobrecarga de trabajo.

Por ello, ha exigido el cumplimiento de los acuerdos firmados por Correos y las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones en la empresa postal y ha asegurado que la financiación del Servicio Postal Universal (SPU) y la declaración de Servicio de Interés Económico General (SIEG), que suman más de 1.000 millones de euros, son recursos económicos suficientes para dar la vuelta a esta situación.

Rejuvenecer la plantilla

Gómez ha insistido también en la necesidad de rejuvenecer la plantilla, que en su conjunto tiene una edad media superior a los 52 años. En este sentido, ha señalado que, pese a que esta cuestión fue también recogida en esos acuerdos, hay muchos empleados, "decenas de ellos en Extremadura", que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa anunció para los que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028. Además, la organización sindical reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada en Correos.

CSIF asegura que estas movilizaciones son la respuesta a "la pasividad de la empresa" y que tienen como objetivo recuperar "el empleo de calidad" y garantizar el servicio postal público digno "que demanda y merece la ciudadanía".

Noticias relacionadas

Las concentraciones continuarán el próximo 17 de septiembre en toda España y culminarán el día 30 con una concentración multitudinaria en Madrid para exigir "un cambio inmediato" en Correos.

Fuente: La Crónica de Badajoz

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
  2. Tanxugueiras evita el boicot de su actuación en Palencia por un grupo de radicales
  3. Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
  4. José Ángel se despide del Deportivo: 'Nunca imaginé tener este sentimiento por ningún club
  5. Bil Nsongo madura en el Deportivo y Camerún vigila su crecimiento: en la prelista y con opciones de jugar con la selección
  6. El Ayuntamiento de A Coruña pone en suspenso el proceso para arreglar la fachada de la Casa Escariz
  7. Vía libre a las tres torres de 18 alturas junto al centro Ágora de A Coruña
  8. Marc Casadó y José María Giménez ya ejercen de futbolistas del Deportivo

La Fundación Diego González Rivas lleva tecnología avanzada para cirugías complejas a Sierra Leona, Chad, Siria y El Salvador

La Fundación Diego González Rivas lleva tecnología avanzada para cirugías complejas a Sierra Leona, Chad, Siria y El Salvador

Arrancan las obras de humanización de la calle Agra do Orzán en A Coruña

Arrancan las obras de humanización de la calle Agra do Orzán en A Coruña

Golpe fiscal a las compensaciones de Alcoa: la Justicia rechaza reducir un 30% su tributación

Golpe fiscal a las compensaciones de Alcoa: la Justicia rechaza reducir un 30% su tributación

Pradales ve a Sánchez "noqueado" con Ceuta y dice que si no soluciona la crisis la legislatura "está acabada"

Pradales ve a Sánchez "noqueado" con Ceuta y dice que si no soluciona la crisis la legislatura "está acabada"

Ghost of Yotei: Complete Edition recupera la figura de Jin Sakai para el modo supervivencia

Ghost of Yotei: Complete Edition recupera la figura de Jin Sakai para el modo supervivencia

Crimson Desert Enhanced: la expansión Charting the Unknown nos permitirá navegar, bucear y gestionar propiedades

Crimson Desert Enhanced: la expansión Charting the Unknown nos permitirá navegar, bucear y gestionar propiedades

Hidalgo define el objetivo del Deportivo en LaLiga tras los fichajes: "Vamos a tener que competir, luchar y sufrir por la salvación"

Hidalgo define el objetivo del Deportivo en LaLiga tras los fichajes: "Vamos a tener que competir, luchar y sufrir por la salvación"

Inditex afronta el miércoles un examen clave: esto es lo que espera el mercado

Inditex afronta el miércoles un examen clave: esto es lo que espera el mercado
Tracking Pixel Contents