Galicia busca 3.500 conductores: «Si hoy apareciesen 400, empezarían a trabajar ya»

La falta de conductores profesionales tensiona cada día más el transporte gallego. El sector calcula que faltan alrededor de 3.500 profesionales entre mercancías y viajeros, mientras las jubilaciones avanzan y no llega suficiente relevo. En este contexto, la Xunta acaba de publicar la concesión de 405 ayudas, por un importe total superior a 438.000 euros, destinadas a costear la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) y de los permisos necesarios para conducir camiones y autobuses. El objetivo es facilitar la entrada de nuevos trabajadores en un sector que afronta un creciente problema de relevo generacional.

Las subvenciones fueron concedidas entre finales de febrero y comienzos de mayo y corresponden a la convocatoria lanzada en 2025. El programa contempla ayudas de hasta 1.200 euros para obtener la cualificación inicial del CAP, hasta 300 euros para determinadas ampliaciones y hasta otros 1.200 euros para los permisos de las clases C y D y sus variantes. Ambas líneas podían solicitarse conjuntamente, por lo que algunas prestaciones alcanzan los 2.400 euros.

«Si hoy hubiese 400 conductores dispuestos a trabajar, entrarían ya en una empresa. Si no es en su localidad, sería en una vecina», explica Carlos García Pumpido, secretario general de Fegatramer. La organización empresarial sostiene que la necesidad de trabajadores aumenta a medida que crece la movilidad, mientras la oferta de profesionales no consigue seguir el mismo ritmo. La federación cifra en unos 3.500 conductores el déficit que existiría actualmente en Galicia al sumar las necesidades del transporte de mercancías y de viajeros.

Uno de los principales problemas es el relevo generacional. Según Fegatramer, la edad media de los trabajadores del transporte en Galicia ronda ya los 50 años. «Se van jubilando y no hay una afluencia de reposición», lamenta García Pumpido. La federación calcula que en Galicia trabajan unas 25.000 personas en el transporte público de mercancías, otras 15.000 en el privado y entre 8.000 y 9.000 en el transporte de viajeros.

La falta de trabajadores ya empieza a tener consecuencias sobre la prestación de servicios. «Tienes el camión y tienes el autobús, pero no tienes conductor», describe García Pumpido. «El principal problema es poder dar respuesta a las necesidades actuales. Esto dificulta servicios o incluso puede hacer que tengas que dejar de prestarlos». La ausencia de profesionales puede provocar retrasos y, en determinados casos, hacer directamente imposible atender un servicio.

El CAP y el carné, una barrera de entrada

Fegatramer advierte de que el acceso a la formación y a las habilitaciones profesionales es uno de los principales obstáculos para incorporar nuevos conductores. Ahí encaja el programa de la Xunta, que subvenciona parte de los gastos necesarios para conseguir el CAP y los permisos de conducción profesionales.

«Agradecemos las ayudas, porque hacen falta, pero no es suficiente», apunta Pumpido. «Necesitamos volver a los centros de formación y explicar la cultura del trabajo», reclama el secretario general de la federación, que insiste en que el problema de relevo no es exclusivo del transporte. «Pasa también en la construcción, con los fontaneros y en otros muchos oficios».

La federación rechaza que la escasez de profesionales responda principalmente a una cuestión salarial. «No se trata de un problema salarial, sino de formación, de tener un CAP y un carné profesional», sostiene. Según la organización, las remuneraciones de determinados conductores pueden situarse incluso por encima de las asociadas a algunas titulaciones de Formación Profesional o universitarias.

A los costes de formación se suma otra dificultad: las esperas para poder examinarse del permiso de conducir, que pueden retrasar la entrada al mercado laboral de personas que ya han decidido orientar su futuro profesional hacia el sector.

Extranjeros y mujeres ganan peso

Ante la falta de candidatos, las empresas están recurriendo cada vez más a trabajadores extranjeros. En segmentos como la paquetería, una parte importante de las nuevas incorporaciones procede ya de otros países, según Fegatramer. Ante la falta de candidatos, las empresas recurren cada vez más a trabajadores extranjeros, especialmente en segmentos como la paquetería. Su incorporación también encuentra obstáculos para obtener o convalidar permisos, conseguir el CAP y adaptarse al mercado laboral español, según Fegatramer.

El perfil de las plantillas también empieza a cambiar en el transporte de viajeros, donde la incorporación de mujeres está creciendo, una evolución que el sector observa como una de las vías para ampliar la base de potenciales profesionales.

La vivienda complica todavía más las contrataciones

Encontrar candidatos tampoco garantiza que estos puedan instalarse cerca de su puesto de trabajo. Fegatramer incluye el acceso a la vivienda entre los factores que están dificultando la movilidad de trabajadores hacia las zonas donde existen vacantes.

Los precios elevados y la escasez de alquiler asequible provocan, según explica García Pumpido, que algunos trabajadores tengan que compartir alojamiento. La federación asegura conocer casos de diez o doce personas viviendo juntas en un chalé ante la imposibilidad de afrontar individualmente un alquiler.

A este escenario se añaden los costes laborales. Fegatramer calcula que para que un conductor perciba alrededor de 2.000 euros al mes, el coste total para la empresa supera los 3.000 euros una vez incorporadas cotizaciones y otras cargas. “Es una barbaridad, el coste social e impositivo es inadmisible”, sentencia Pumpido.

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El transporte gallego afronta una paradoja: aumenta la necesidad de movilidad, hay vehículos disponibles y las empresas tienen capacidad para contratar, pero cuesta encontrar conductores. Las ayudas de la Xunta actúan sobre una de las barreras, el coste de acceder a la profesión, mientras el sector reclama medidas capaces de acelerar un relevo generacional que considera urgente.