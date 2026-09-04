Hacienda gana la batalla por las indemnizaciones de Alcoa: el acuerdo afectó también a los trabajadores de A Coruña

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias pone el foco en la fiscalidad de las indemnizaciones cobradas por los antiguos trabajadores de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés. La Sala de lo Contencioso-Administrativo avala el criterio de Hacienda sobre la tributación de parte de las compensaciones abonadas por Alcoa y rechaza que la cantidad adicional pactada para elevarlas hasta los 60 días de salario por año trabajado pueda beneficiarse de la reducción del 30% en el IRPF prevista para determinados rendimientos irregulares.

El fallo no resuelve directamente sobre el conjunto de la antigua plantilla de A Coruña, ya que aborda el recurso individual de un extrabajador de Avilés. Sí reitera, sin embargo, un criterio sobre la fiscalidad del mismo acuerdo transaccional de 2022 al que se acogieron empleados de las dos fábricas. El pacto contemplaba una indemnización de 20 días de salario por año de servicio derivada del despido colectivo y una compensación adicional de Alcoa hasta alcanzar los 60 días por año trabajado, más un pago único de 10.000 euros brutos.

La controversia se centra en esta segunda cantidad. El trabajador sostenía que tenía derecho a la reducción fiscal del 30% prevista para determinados rendimientos generados durante más de dos años, ya que el importe de la compensación se calculaba en función de su antigüedad en la compañía. El TSJA rechaza esa interpretación. Aunque admite que la antigüedad constituye un criterio para calcular la indemnización, considera que el derecho a percibir ese dinero no se fue generando durante la relación laboral.

La Sala sostiene que esos derechos económicos «nacen ex-novo a raíz del acuerdo alcanzado entre las partes» y subraya que la compensación adicional es «una cantidad no debida por imposición legal». El tribunal diferencia así la indemnización que corresponde legalmente por la extinción del contrato de la cantidad adicional acordada posteriormente entre Alcoa y los representantes de los trabajadores. Y concluye que esta última no se generó durante los años de relación laboral, sino que el derecho a cobrarla surgió con el acuerdo, por lo que descarta la reducción del 30% reclamada.

El tribunal también recuerda que el propio acuerdo transaccional estableció que esta compensación tendría el tratamiento fiscal de rendimiento del trabajo sujeto al régimen ordinario de retenciones, sin aplicar la exención por despido ni reducción alguna. Al adherirse al pacto, razona el fallo, el trabajador asumió esas condiciones y posteriormente «no puede pretender actuar contra sus propios actos» en relación con la naturaleza de la indemnización pactada.

La sentencia, fechada el 28 de julio, desestima así el recurso contra la decisión de Hacienda sobre el IRPF de 2023. No impone costas al apreciar dudas jurídicas y contra la resolución cabe recurso de casación. La Sala aplica por razones de unidad de doctrina el mismo criterio que ya había seguido en otro caso idéntico, resuelto en diciembre de 2025.

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2018, cuando Alcoa comunicó su intención de iniciar un despido colectivo en ambas factorías. Empresa y trabajadores alcanzaron en enero de 2019 un preacuerdo sobre las condiciones de salida. Después llegaron la venta de las plantas al fondo Parter Capital, su posterior paso al Grupo Industrial Riesgo y los concursos de acreedores. Finalmente, en julio de 2022 se alcanzó un acuerdo transaccional, homologado posteriormente por el Tribunal Supremo, que fijó las condiciones económicas para los trabajadores incluidos en sus anexos.