Cobre San Rafael compromete al menos 45 millones de euros para su plan social ligado a la mina de Touro-O Pino

Cobre San Rafael quiere acompañar la nueva etapa de la histórica mina de Touro-O Pino con un compromiso económico paralelo con el territorio. La compañía, que plantea una operación industrial para producir cobre gallego durante los próximos dieciséis años, presentó este viernes Terras, un plan social dotado con un mínimo de 45 millones de euros durante las fases de construcción y explotación del proyecto.

La cantidad no será necesariamente definitiva. La empresa explicó que el importe podrá crecer en función de la producción de la mina y de la evolución de los precios del cobre, mientras que las primeras actuaciones comenzarían ya durante la construcción.

El programa fue presentado este viernes en Santiago por Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining; Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael; y Dania Pensado, responsable de la Oficina de Relaciones con la Veciñanza.

La compañía encuadra Terras dentro de su estrategia para trasladar parte del valor generado por el proyecto a las familias, empresas y entidades del entorno. El nombre del programa responde a las siglas de Transparencia, Ética y Responsabilidad Real Ambiental y Social.

Cobre San Rafael asegura que ha decidido incorporarse voluntariamente al marco de beneficios sociales y económicos establecido por la Lei 2/2024 de recursos naturais de Galicia, pese a que la tramitación del proyecto comenzó antes de la entrada en vigor de esta norma y, según sostiene la empresa, no le resultaba jurídicamente aplicable.

El compromiso económico se suma, de acuerdo con la compañía, a otras aportaciones derivadas de la actividad, como el empleo, la contratación de proveedores locales y las obligaciones fiscales y ambientales.

“Se concibe como un instrumento de retorno social y económico estructurado, medible y sostenible a largo plazo, alineado con las necesidades reales del territorio”, explicó Fernando Riopa.

El director general señaló además que la relación con el entorno no parte de cero. Desde 2022, Cobre San Rafael asegura haber mantenido más de 200 reuniones y encuentros con asociaciones vecinales, colectivos sociales y ambientales, entidades e instituciones.

Hasta ahora, la empresa venía destinando alrededor de 500.000 euros anuales a distintas actuaciones en la zona. Con Terras pretende ampliar y ordenar esa contribución a través de un sistema estable de convocatorias, seguimiento y rendición de cuentas.

El plan se dividirá en cuatro grandes áreas

Terras do Futuro concentrará las actuaciones relacionadas con formación, empleo, emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial. También contempla proyectos vinculados al Camino de Santiago y a las actividades económicas que genera, con la intención de favorecer la diversificación de la economía local más allá de la propia actividad minera.

Terras de Vida se dirigirá principalmente a familias, infancia, personas mayores y dependientes, con programas orientados a mejorar las condiciones de vida y favorecer la permanencia de población en el entorno rural.

La tercera línea, Terras do Ulla, estará dedicada al conocimiento, conservación y mejora del agua, los cursos fluviales y el sistema Ulla-Ría de Arousa, mediante actuaciones en colaboración con administraciones, universidades, centros especializados y sectores productivos.

Por último, Terras da Xente respaldará iniciativas sociales, educativas, culturales y deportivas promovidas por asociaciones y colectivos del territorio.

Los vecinos participarán en el reparto de prioridades

Una de las principales características del plan es que los 45 millones de euros no tienen todavía un reparto cerrado por proyectos. Cobre San Rafael anunció la puesta en marcha inmediata de un proceso independiente de participación ciudadana para conocer qué necesidades considera prioritarias la población.

Según explicó Dania Pensado, se realizarán encuestas, entrevistas, grupos de discusión y consultas al tejido asociativo, además de habilitar canales presenciales y digitales para recoger propuestas.

En este proceso participarán vecinos, concellos, entidades sociales, centros educativos, empresas, comercio local y representantes de los sectores agroganadero y forestal. Las conclusiones se harán públicas y servirán para concretar los primeros programas financiados por Terras.

El ámbito prioritario serán inicialmente Touro y O Pino, aunque las actuaciones podrán extenderse posteriormente a la comarca de Arzúa, municipios limítrofes y localidades vinculadas al sistema Ulla-Ría de Arousa en función de las necesidades detectadas y de los resultados de los programas.

La gestión se canalizará a través de la futura Fundación Atalaya Galicia y de una Oficina Técnica. La primera contará con representación territorial e institucional, mientras que la segunda será responsable de gestionar las convocatorias, atender a los beneficiarios y realizar el seguimiento de los programas.

Las ayudas deberán concederse mediante bases públicas y criterios objetivos y estarán sometidas a mecanismos de control y evaluación. La compañía prevé además comunicar periódicamente los resultados.

Otra de las novedades será la creación de un fondo de legado. Los recursos que no puedan ejecutarse durante la actividad minera se incorporarán a este fondo para mantener programas sociales y económicos más allá del periodo de explotación.

La compañía prevé además abrir en octubre una oficina en Touro para reforzar el contacto directo con los vecinos mientras avanza el proceso de participación.

Terras está ligado al desarrollo del proyecto de Cobre San Rafael, cuya autorización continúa dependiendo de la Xunta. La empresa plantea una explotación durante unos dieciséis años y cifra la inversión prevista en más de 200 millones de euros. Según sus estimaciones, generaría más de 400 empleos directos y hasta 1.600 puestos de trabajo si se incluyen los indirectos e inducidos.

Noticias relacionadas

Mientras continúa la tramitación, la compañía quiere dejar diseñado el marco de actuación social para que, si la mina entra en fase de construcción, las primeras aportaciones al territorio puedan comenzar desde ese momento.

Fuente: El Correo Gallego