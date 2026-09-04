Francia penaliza con hasta 12 euros cada prenda de 'ultra fast fashion': por qué Zara, Mango y H&M no son el objetivo

Francia acaba de convertir la velocidad de la moda en un coste económico. Desde el 1 de septiembre, determinadas prendas de 'ultra fast fashion' pagan un malus ambiental adicional: 2 euros por una camiseta, 9 por unos vaqueros y 12 por un abrigo o una chaqueta en 2026. En 2030, la penalización podrá alcanzar 19,50 euros por prenda, con un límite del 50% de su precio antes de impuestos.

¿Y qué es exactamente ese malus? No es una multa por incumplir la ley ni un impuesto que aparezca automáticamente en el ticket del comprador. Es un recargo sobre la ecocontribución que los productores textiles pagan dentro del sistema francés de responsabilidad ampliada del productor. Lo recauda Refashion, el ecoorganismo de la industria textil. La empresa puede asumir ese coste, repercutirlo en el precio o modificar su oferta.

La clave está en cómo decide Francia quién paga. Cada producto recibe una puntuación basada, al 50%, en dos criterios: la amplitud del catálogo y el incentivo a reparar. Este último no mide el margen de beneficio ni compara el precio con el coste de fabricación: valora hasta qué punto tiene sentido reparar una prenda teniendo en cuenta su precio y el coste de arreglarla. Si una camiseta cuesta tan poco que arreglarla resulta absurdo, puntúa peor.

Un cartel informa a los clientes sobre la apertura de inauguración de la primera tienda física de Shein en París, Francia, en noviembre de 2025. / EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Shein, Temu y AliExpress

El contraste explica por qué el sistema apunta a Shein, Temu o AliExpress. Según los datos manejados por el Gobierno francés, Zara ronda las 20.000 referencias al año y Shein supera 1,7 millones. Francia no está penalizando simplemente la ropa barata: está intentando poner precio a un modelo basado en un catálogo gigantesco, renovación constante y prendas tan baratas que favorecen sustituir antes que reparar.

Para el consumidor español hay una diferencia importante. El sistema no se ha diseñado para castigar al 'fast fashion' convencional de cadenas como Zara, Mango, H&M, Primark o Uniqlo. En los cálculos difundidos por el Ejecutivo francés, Zara, H&M, Primark y Uniqlo quedan fuera del malus actual. La ley no incluye una lista de marcas "exentas": son los criterios y los umbrales los que las dejan al margen.

Críticas de ecologistas

Ese estrechamiento del perímetro ha generado críticas de asociaciones ecologistas, que consideran que el problema ambiental no empieza en Shein ni termina en Temu. El Gobierno francés lo defiende también en términos económicos. El ministro de Comercio, Serge Papin, recuerda que las marcas europeas tienen tiendas, crean empleo y pagan impuestos y cotizaciones. "Por lo tanto, no es lo mismo", sostiene, antes de asegurar que hay actores que "solo entienden el lenguaje de las sanciones".

¿Puede pasar algo parecido en España? Todavía no hay un malus español equivalente aprobado, pero el terreno se está preparando. El Gobierno tramita un real decreto sobre productos textiles, calzado y sus residuos para implantar la responsabilidad ampliada del productor. Tras la consulta pública, el proyecto fue notificado a Bruselas el 27 de mayo de 2026 y, "actualmente, está en tramitación".

Mujeres buscan ropa usada en medio de toneladas desechadas en el desierto de Atacama (Chile). / AFP / MARTIN BERNETTI

Borrador español

El borrador español es más interesante de lo que parece: prevé que las contribuciones que paguen las empresas puedan modularse no solo por criterios de ecodiseño, sino también por prácticas que fomenten la sobreproducción y el sobreconsumo, incluida la cantidad de productos lanzados, la frecuencia de renovación y el número de prendas de las colecciones. Es decir, España ya contempla herramientas que podrían penalizar ciertos comportamientos de la moda rápida, aunque todavía no ha fijado un baremo por prenda comparable al francés.

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La directiva europea de residuos textiles empuja en esa misma dirección: permite tener en cuenta la amplitud de la gama, la frecuencia de las ofertas y el incentivo a reparar para modular lo que pagan los productores.