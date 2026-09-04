Galicia suma 500 grandes fortunas en un año: incrementan un 2,6% su riqueza

Galicia se mantiene como una de las comunidades con más riqueza de España. Sumó 500 declarantes del impuesto sobre el patrimonio en un año, al pasar de 8.944 a 9.444, según los datos recién actualizados por la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal de 2024. El incremento es de un 5,59%. Esta cifra sitúa a la gallega como la comunidad en la que más crece el número de declarantes en términos porcentuales.

También se elevó el número de declarantes con cuota del impuesto sobre el patrimonio: los que, tras realizar los cálculos, obtienen una cuota tributaria positiva, es decir, tienen que pagar. Fueron 8.885 frente a los 8.370 del año anterior. Son 515 más en un solo ejercicio, un incremento del 6,15%. La evolución gallega destaca frente al conjunto de España, donde estos descendieron un 3,65%: de 192.041 a 185.031.

El patrimonio medio declarado en Galicia, según los registros publicados por la Agencia Tributaria, también avanzó, aunque de forma más moderada: pasó de 7.587.685 euros en 2023 a 7.784.383 euros en 2024. La diferencia es de 196.698 euros por declarante, equivalente a un aumento del 2,59%. El total del patrimonio alcanza su récord: ascendió en 2024 a más de 73.581 millones de euros.

La comparación con Madrid resulta especialmente significativa. Esta comunidad pasó de 24.533 a 25.524 declarantes, un incremento de 991 personas, casi el doble que Galicia en términos absolutos, pero el porcentaje de declarantes con cuota es del 44,85%, lejos del 94,08% de Galicia o del 97,48% de Cataluña, es decir, una proporción mucho mayor de los contribuyentes no pagan este impuesto.

En la tasa de declarantes, Baleares registra la mayor caída, del 61,18% —sin embargo, es donde más se incrementó el patrimonio medio: un 113,20%, más del doble—, seguida de Cantabria (-49,71%). Galicia lidera los avances con un 5,59%, por delante de Canarias (5,48%), Aragón (5,28%) y Asturias (4,95%). Extremadura cae un 14,38%, la segunda mayor bajada de la tabla. La Rioja avanza un 4,17%.

Impuesto sobre el patrimonio en Galicia / Hugo Barreiro

En declarantes con cuota, Andalucía lidera el aumento, con un 66,01%, mientras Cantabria (-93,23%), Baleares (-86,64%) y Extremadura (-80%) anotan las mayores caídas. En patrimonio medio, Aragón muestra la caída más pronunciada (-14,09%) y Madrid destaca en términos absolutos (más de 11,6 millones de euros), seguida de Galicia (casi 7,8 millones). Un poco más abajo está Baleares (cerca de 7,7 millones).

En el conjunto de España, el número de declarantes descendió de 228.575 a 227.424, 1.151 menos; con cuota, se redujeron un 3,65%: de 192.041 a 185.031. El patrimonio medio declarado aumentó un 6,11%, desde 4.082.269 hasta 4.331.826 euros.

Distribución

La distribución del patrimonio declarado en Galicia muestra un claro predominio del capital mobiliario, que concentra 65.724,8 millones de euros, el 89,32% de los 73.581,1 millones declarados en total. Los bienes inmuebles representan otros 5.512,8 millones, el 7,49%, mientras que seguros y rentas aportan 882,6 millones (1,20%) y otros bienes y derechos, 879,4 millones (1,20%).

El capital mobiliario de los gallegos se concentra de forma destacada en las acciones y participaciones en entidades jurídicas no negociadas, que suponen el 77,71% del total, con 51.072.388.092 euros. Muy por detrás quedan las acciones negociadas (7,90%), la inversión colectiva (7,86%), los depósitos en cuenta (5,26%) y la deuda pública, bonos y obligaciones, que apenas pesan un 1,28% del conjunto.

Esta concentración es mayor entre los varones gallegos, cuyas acciones no negociadas suponen el 87,77% de su capital mobiliario, frente al 56,36% en el caso de las mujeres, que reparten más su inversión: un 19,69% en acciones negociadas, un 12,40% en inversión colectiva y un 8,84% en depósitos en cuenta; os hombres se quedan en el 2,34%, 5,73% y 3,57%, respectivamente. En deuda pública, el peso es del 2,70% en mujeres frente al 0,60% en varones.

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Por sexos, los hombres concentran 48.240,3 millones de euros, el 65,56% del patrimonio total, frente a los 25.340,8 millones de las mujeres, el 34,44%. El peso del capital mobiliario es mayor en ambos casos: supone el 92,59% del patrimonio declarado por los hombres y el 83,10% del declarado por las mujeres.