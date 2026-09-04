Inditex se enfrenta al examen del mercado con la acción cerca de máximos

El gigante textil de Arteixo afronta el próximo miércoles una de sus citas más señaladas del calendario bursátil. Inditex presentará los resultados de su primer semestre fiscal, de febrero a julio, con especial atención al comportamiento del segundo trimestre. Y lo hará con el listón muy alto: la acción cotiza cerca de sus máximos históricos y el mercado espera unas cuentas sólidas. El verdadero examen no son los beneficios, sino si puede mantener ventas y márgenes con una acción que ya descuenta mucho crecimiento.

Las estimaciones apuntan a una aceleración respecto al comienzo del ejercicio. Las distintas previsiones sitúan la facturación del segundo trimestre en el entorno de los 10.900 millones de euros, alrededor de un 8% más que un año antes y por encima del crecimiento del 5,8% registrado entre febrero y abril.

También las ganancias volverían a avanzar con fuerza. Las casas de análisis calculan un beneficio neto de entre 1.640 y 1.700 millones de euros, con incrementos de doble dígito, mientras el ebitda se acercaría a los 3.000 millones, alrededor de un 9% más.

Pero el examen irá mucho más allá de las cifras de ventas y beneficio. Inditex deberá demostrar que puede mantener su ritmo de crecimiento y proteger los márgenes en un escenario marcado por las tensiones geopolíticas, la volatilidad del petróleo y las nuevas presiones sobre los costes logísticos.

La crisis en torno al estrecho de Ormuz convierte estas cuentas en un primer termómetro del impacto que el encarecimiento de la energía y el transporte puede estar teniendo sobre el grupo. Al presentar los resultados del primer trimestre, Inditex reconoció que esos mayores costes apenas se habían trasladado todavía a las mercancías por el desfase temporal con el que terminan reflejándose en la cuenta de resultados. Ahora ese efecto podría ser más visible.

El margen, bajo la lupa

Uno de los principales focos estará en el margen bruto, tradicional fortaleza de Inditex. En el primer trimestre alcanzó el 61,2%, 67 puntos básicos más que un año antes, y la compañía mantiene para el conjunto del ejercicio una previsión de estabilidad, con oscilaciones de unos 50 puntos básicos.

Los inversores comprobarán hasta qué punto el grupo ha podido absorber el aumento de determinados costes sin deteriorar esa rentabilidad. También vigilarán las divisas: Inditex vende en decenas de mercados, pero soporta una parte relevante de sus costes en dólares, y el efecto favorable de la moneda estadounidense debería ir perdiendo intensidad a medida que avance el ejercicio.

Más importante aún será comprobar si las ventas mantienen su velocidad. Inditex arrancó el segundo trimestre con fuerza: entre comienzos de mayo y principios de junio comunicó un crecimiento del 11,5% a tipos de cambio constantes, aunque parcialmente favorecido por efectos de calendario. Bernstein calcula que el conjunto del trimestre podría haber cerrado con un avance cercano al 9,5% a divisa constante.

El miércoles se sabrá si ese ritmo se mantuvo durante junio y julio, pero el mercado mirará todavía más adelante. Uno de los datos con mayor capacidad para mover la cotización será la evolución de las ventas desde el inicio del tercer trimestre, durante agosto y los primeros días de septiembre. Esa referencia ofrecerá una fotografía mucho más reciente sobre el pulso del consumo.

Máximos históricos

Inditex llega además a la cita después de haber marcado este verano máximos históricos por encima de los 59 euros por acción. Esa elevada valoración reduce el margen para decepcionar: unas cuentas simplemente en línea con las previsiones podrían no ser suficientes para impulsar la cotización.

Las grandes casas de análisis mantienen en general una visión favorable, con valoraciones que en muchos casos superan los 60 euros por acción. Este viernes, Jefferies elevó el precio hasta los 67 euros por acción. Bernstein, que espera un segundo trimestre sólido, ha advertido de que la compañía cotiza alrededor de 24 veces beneficios, una valoración exigente que obliga al grupo a mantener elevados ritmos de crecimiento.

Ese será el verdadero examen del miércoles. Con buena parte de las buenas noticias ya incorporadas a la cotización, a Inditex no le bastará con presentar unas cuentas sólidas. Los inversores buscarán comprobar si puede mantener el crecimiento, preservar sus márgenes pese a las presiones sobre los costes y justificar una valoración bursátil próxima a máximos.