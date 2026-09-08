La nueva Business Factory Energy busca en Ferrol ocho ideas para convertir la transición energética en negocio

Una idea sobre eólica marina, almacenamiento energético o aprovechamiento del calor residual puede quedarse durante años en un cajón o en una carpeta de ordenador. La nueva Business Factory Energy (BFE), presentada hoy en el CIS Tecnoloxía e Deseño de Ferrol, nace para que algunas de esas propuestas den el salto hasta convertirse en empresas.

La aceleradora promovida por la Xunta buscará en su primera convocatoria un máximo de ocho iniciativas, cuatro en fase de incubación y otras cuatro de aceleración. El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto hasta el 8 de octubre. Los elegidos se conocerán el día 27 y comenzarán el programa el 3 de noviembre, durante hasta doce meses.

Cada proyecto seleccionado podrá recibir hasta 25.000 euros de subvención a fondo perdido del Igape y, en el caso de los que entren en aceleración, optar además a un préstamo participativo de hasta 50.000 euros.

El programa dispone de 600.000 euros del Igape para sus tres ediciones, mientras Xesgalicia podrá completar la financiación mediante préstamos participativos o entrada en el capital.

Unir dos mundos

El objetivo es unir dos mundos que no siempre avanzan a la misma velocidad: el de las nuevas empresas tecnológicas y el de una industria que necesita abaratar, asegurar y descarbonizar su energía. «Hay que unir la experiencia de nuestra industria con la agilidad mental y digital de las nuevas startups», resumió el director del Inega, Pablo Fernández.

Los candidatos deberán contar con un equipo de al menos dos personas, tener sede o centro de trabajo en Galicia —o comprometerse a abrirlo— y encajar en alguno de los siete retos planteados. Entre ellos figuran la electrificación industrial, el almacenamiento, la economía circular de activos energéticos, la eólica marina flotante o los gases renovables.

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia y el Clúster de Enerxías Renovables de Galicia gestionarán la aceleradora respaldada por Navantia Seanergies, Reganosa, Naturgy, Iberdrola, Genesal Energy, Grupo Intaf, Instra Ingenieros y SGS. La intención es que las ideas seleccionadas no crezcan aisladas, sino pegadas a problemas reales de la industria y con la posibilidad de probar soluciones en escenarios reales.