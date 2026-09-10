Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el proyecto de residencia en el campus de ElviñaEn el aire el inicio de curso en el instituto ZalaetaLa panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de EspañaA la venta nuevos vuelos en AlvedroResultados de InditexInforme PISA: el uso de la IA en tareas escolaresLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Resultados empresariales 2025

Casa Tarradellas bate su propio récord de facturación con 1.582 millones en 2025

El fabricante del popular 'espetec' y las pizzas frescas, proveedor también de Mercadona, aumentó las ventas en un 5,3% e hizo inversiones por valor de 117 millones

Obrador de la fábrica de pizzas frescas de Casa Tarradellas, en una imagen de archivo.

Obrador de la fábrica de pizzas frescas de Casa Tarradellas, en una imagen de archivo. / Cedida a l'ACN per Casa Tarradellas / ACN / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Jesús Ibáñez

Barcelona

El fabricante de pizzas y embutidos Casa Tarradellas cerró 2025 con una facturación de 1.582 millones de euros, un 5,3% más que el año anterior, según ha dado a conocer este jueves la compañía, que cuenta entre sus clientes a la red de supermercados Mercadona, que comercializa los productos de la empresa catalana bajo su marca blanca. El fabricante de pizzas refrigeradas y el popular 'espetec' supera de este modo su propio récord de ventas, aunque no desvela cuál ha sido finalmente el beneficio neto.

El ejercicio le sirvió también para destinar 117 millones de euros a distintas inversiones industriales, entre las que destacó la construcción de un segundo molino, una tecnología presupuestada en 25 millones de euros y que le ha permitido moler 12,5 toneladas de trigo por hora. De este modo, entre los dos molinos de que dispone la firma, se pueden obtener hasta las 30 toneladas de harina por hora, lo que le otorga una alta capacidad productiva.

"Nuestra prioridad es estar cerca de lo que hacemos desde el origen del producto y de sus ingredientes. Seleccionamos el mejor trigo para elaborar una harina propia destinada exclusivamente a nuestras masas y pizzas frescas", ha destacado en un comunicado Miquelina Saborit, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Casa Tarradellas, empresa en la que trabajan más de 3.200 personas.

Otra de las operaciones cerradas el año pasado fue la compra a Nestlé del 40% que no controlaba en la empresa europea de charcutería y productos cárnicos Herta Foods, de la que desde el pasado diciembre controla ya el 100% del capital y con la que amplía su presencia internacional, especialmente en los mercados francés, alemán y británico.

Proyectos para este año

Este 2026 se suma a este paquete de inversiones, la adquisición de la fábrica que hasta ahora era propiedad del grupo lácteo Pascual en Gurb (Barcelona), donde Casa Tarradellas pasará a elaborar la mozzarella de sus pizzas. La empresa explica que todos estos proyectos están "orientados a reforzar la competitividad, la innovación tecnológica, la seguridad alimentaria, la eficiencia operativa y la sostenibilidad, consolidando el control de la cadena de valor y garantizar productos de alta calidad desde el origen".

Noticias relacionadas

Casa Tarradellas ha iniciado también este año la construcción de su nuevo centro de I+D y laboratorio central en Gurb, donde tiene su sede. La puesta en marcha de esta nueva instalación, prevista para 2027, permitirá centralizar la investigación aplicada y complementar la red de laboratorios existentes en las plantas de la compañía. El nuevo centro contará con plantas piloto de cárnicos y panificables, así como con un laboratorio microbiológico central. Tendrá una superficie aproximada de 2.100 metros cuadrados y está concebido como un espacio para fomentar la innovación, la creatividad y la colaboración entre equipos, indica la compañía.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
  2. Los usuarios de bus urbano en A Coruña celebran la inclusión del pago con tarjeta: 'He dejado dinero a gente para que pudiera viajar
  3. Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
  4. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  5. Primeros derribos de viviendas en el entorno del Hospital de A Coruña para empezar a levantar la futura Torre Polivalente
  6. Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían 'pimientos' y 'caramelitos
  7. Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
  8. La Xunta tramita los nuevos corredores de los buses hacia la intermodal con las compañías operadoras

Arranca la demolición del antiguo concesionario de Opel en Oleiros

Arranca la demolición del antiguo concesionario de Opel en Oleiros

A Falperra se viste de gala: "La fiesta es por y para el barrio"

A Falperra se viste de gala: "La fiesta es por y para el barrio"

Marruecos dice que no acepta "ser chivo expiatorio" en "ajustes de cuentas políticos" de España

Marruecos dice que no acepta "ser chivo expiatorio" en "ajustes de cuentas políticos" de España

El Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLiga: supera los 60 millones de euros

El Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLiga: supera los 60 millones de euros

Emotiva llegada a Santiago de 15 enfermos de ELA tras culminar su peregrinación

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Maristas abre la campaña de abonados para su debut en la Liga Challenge: precios y condiciones

Maristas abre la campaña de abonados para su debut en la Liga Challenge: precios y condiciones

Chaysavanh Manichanh, experta en microbiota: “El café reduce la inflamación y es bueno para las bacterias intestinales”

Chaysavanh Manichanh, experta en microbiota: “El café reduce la inflamación y es bueno para las bacterias intestinales”
Tracking Pixel Contents