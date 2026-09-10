Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el proyecto de residencia en el campus de ElviñaEn el aire el inicio de curso en el instituto ZalaetaLa panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de EspañaA la venta nuevos vuelos en AlvedroResultados de InditexInforme PISA: el uso de la IA en tareas escolaresLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Transporte

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

La cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

efe

Madrid

El número de usuarios del ferrocarril de larga distancia cayó un 13,4 % en España en los siete primeros meses del año, lastrado, en particular, por la alta velocidad (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo), que acumula un descenso del 14,1 % en ese periodo.

Sólo en el mes de julio, la cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual, en tanto que los usuarios de los trenes de alta velocidad bajaron un 6,8 %, según los dados difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Noticias relacionadas

Pese a esos descensos en transporte ferroviario, en general el número de usuarios del transporte público en todas sus modalidades aumentó un 1,2 % interanual en julio.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
  2. Los usuarios de bus urbano en A Coruña celebran la inclusión del pago con tarjeta: 'He dejado dinero a gente para que pudiera viajar
  3. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  4. Primeros derribos de viviendas en el entorno del Hospital de A Coruña para empezar a levantar la futura Torre Polivalente
  5. Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían 'pimientos' y 'caramelitos
  6. Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
  7. La Xunta tramita los nuevos corredores de los buses hacia la intermodal con las compañías operadoras
  8. El instituto Zalaeta de A Coruña, en obras, no vuelve a clase: 'En estas condiciones es imposible empezar el curso con seguridad

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”

La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

Dos matemáticos españoles, claves para que la inteligencia artificial de OpenAI resuelva uno de los 'problemas del Milenio'

El Prisma, por Santy Gutiérrez

El Prisma, por Santy Gutiérrez

A Cosa Nostra, por Santy Gutiérrez

A Cosa Nostra, por Santy Gutiérrez

Leer es cosa de mayores

La transformación de los envases

La huelga de servicios máximos

Tracking Pixel Contents