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Ceca celebra su contribución como principal inversor privado de España

Destinaron más de 1.004 millones de euros a Obra Social en España durante 2025, un 36% a programas sociales

Encuentro anual del Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones de Ceca

Encuentro anual del Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones de Ceca / CECA

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El Periódico

Las fundaciones vinculadas a las entidades asociadas a CECA destinaron más de 1.004 millones de euros a Obra Social en España durante 2025, una cifra que las sitúa como el principal inversor social privado del país. El dato se ha puesto de relieve durante el encuentro anual del Comité Ejecutivo de Obra Social y Fundaciones de CECA, celebrado los días 10 y 11 de septiembre en Logroño con la participación de representantes de una veintena de fundaciones de toda España.

El encuentro, organizado con la colaboración de Fundación Caja Rioja, ha servido para analizar el papel de estas entidades en ámbitos como la inclusión social y financiera, la lucha contra la despoblación, el apoyo a jóvenes y mayores, la promoción cultural y la sostenibilidad, además de abordar posibles vías de colaboración entre las distintas fundaciones.

Del total de inversión realizada en 2025, el 36% se destinó a programas sociales, mientras que más de 218 millones de euros fueron dirigidos a iniciativas relacionadas con la cultura y el patrimonio. En conjunto, las entidades asociadas a CECA han dedicado más de 9.700 millones de euros a su Obra Social durante los últimos doce años, periodo en el que han desarrollado más de un millón de actividades.

El director general de CECA, Antonio Romero, ha defendido el papel que desempeñan tanto las entidades bancarias como sus fundaciones en el desarrollo económico y social. A su juicio, la experiencia acumulada durante décadas y el conocimiento directo de los territorios en los que operan permiten a estas organizaciones detectar necesidades y desarrollar respuestas adaptadas a cada zona.

Romero ha reivindicado además la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado para afrontar los nuevos retos sociales. "La colaboración público-privada es una herramienta imprescindible para abordar los nuevos retos, identificar necesidades sociales emergentes y ofrecer respuestas eficaces desde la proximidad", ha señalado durante el encuentro.

La cita de Logroño ha contado también con una recepción institucional por parte del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y del consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez. Durante las dos jornadas, los representantes de CECA y de las fundaciones asociadas han combinado las sesiones de trabajo con distintas actividades destinadas a poner en valor el territorio riojano.

Noticias relacionadas y más

El presidente de Fundación Caja Rioja, Pablo Arrieta, ha destacado la dimensión del conjunto de fundaciones integradas en CECA y su capacidad para canalizar inversión social en los distintos territorios. En este sentido, ha señalado que aunque la aportación de Fundación Caja Rioja representa una parte reducida del total, su actividad se desarrolla desde «el humanismo, el cuidado, la proximidad emocional, el impulso colectivo y el compromiso social».

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Fuente: El Periódico

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