El Gobierno ultima la puesta en marcha del organismo que agilizará las inversiones estratégicas en España

El Gobierno ultima la puesta en marcha del comité de inversiones estratégicas, organismo que aspira a agilizar las grandes inversiones industriales en España, según ha avanzado el jefe de la unidad de proyectos estratégicos de la Oficina Económica de Moncloa, Fernando Villamón, ante una treintena de inversores de la denominada ‘industria limpia’, reunidos este jueves en el Hotel Palace de Madrid en un encuentro organizado por Mission Possible Partnership e Industrial Transition Accelerator en colaboración con Cleantech for Iberia, la coalición de inversores promovida por Bill Gates.

Los presentes, entre los que se encontraban representantes de empresas como BBVA, Balearia, Iberdrola, Plastic Energy o Hydnum Steel, han respondido a la noticia del representante de la administración central con un sonoro y repentino aplauso, antes de cuantificar en unos 110.000 millones de euros los proyectos potenciales que podrían verse beneficiados con esta nueva herramienta. No en vano, el objetivo del encuentro, que forma parte de una campaña global, era acelerar la construcción de proyectos relacionados con la industria limpia en España.

El comité de inversiones estratégicas es un organismo que ofrecerá a quien quiera montar una fábrica de microchips, una planta de energía verde o un centro de datos en España una suerte de ventanilla exprés para agilizar los trámites administrativos, reducir la burocracia, facilitar conexiones a la red eléctrica o agilizar el acceso a ayudas y fondos públicos. "Tendrá un proceso de evaluación de los proyectos en dos fases. Una en la que analizaremos todos los criterios relevantes y otra en la que identificaremos, junto con las empresas, las medidas facilitadoras, las medidas de apoyo que el proyecto necesita para prosperar", ha explicado Villamón a los inversores.

Fuentes del Gobierno añaden que servirá además para realizar un mayor control sobre las empresas foráneas que quieran instalarse en este país, al acotar y endurecer los requisitos exigidos hasta ahora para hacerlo, y ayudará a retener otras para evitar su deslocalización, a través de diversas soluciones como el acceso a ayudas o a financiación.

En realidad, el organismo se creó en marzo dentro del Real Decreto-ley por el que se aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, pero todavía no está en funcionamiento ante la falta de desarrollo regulatorio. El Ejecutivo prevé aprobar en las próximas semanas un Real Decreto (norma jurídica que no necesita pasar por el parlamento) sobre cómo será su funcionamiento. Pero entonces su puesta en marcha no será inmediata, sino que quedaría crear el marco y la metodología que concretarán los criterios que regirán sus decisiones, así como la constitución formal del comité y la publicación de la sede electrónica para que los interesados puedan comenzar a registrar sus proyectos.

Según el borrador del texto, publicado en abril y sobre el que se han recibido numerosas alegaciones que han llevado al Ejecutivo a realizar modificaciones sobre la propuesta inicial, el comité estará presidido por la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, que dirige Manuel de la Rocha, y por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que comanda Carlos Cuerpo, que serán quienes tomen la decisión última. No obstante, tendrá una representación fija a través de distintas vocalías de algunos ministerios, mientras que en función del proyecto podrán sumarse otros departamentos gubernamentales. Fuentes del Gobierno añaden que también se contará con la participación de la comunidad autónoma en la que se instale el proyecto, aunque sin revelar de qué manera será esa representación.

Potenciales beneficiarios

Fuentes ministeriales explican que hay una amplia demanda de proyectos esperando esta herramienta, sobre todo de aquellos relacionados con la cadena de valor de la energía renovable, como el hidrógeno, las baterías o componentes de los aerogeneradores que ahora se fabrican en otros países. Y así lo trasladan también los inversores, que cuantifican en 41 los proyectos, que abarcan desde el acero verde, el amoniaco, los fertilizantes limpios, el e-metano, la captura de carbono, el reciclaje químico y los combustibles marítimos limpios y que suponen un potencial de inversión de más de 110.000 millones de euros (126.800 millones de dólares).

Tres de estos 41 proyectos ya han alcanzado la decisión final de inversión (FID), que supone que sus empresas han decidido gastar el dinero en su descarbonización. Son la fábrica de Alcoa en San Ciprián, la planta de biofuels de Moeve (antigua Cepsa) y Apical en Huelva y la ecoplanta de Repsol de El Morell en Tarragona. Además, hay uno adicional ya operativo, que es la planta de combustibles renovables de Repsol en Cartagena.

Sin embargo, los promotores reconocen que se enfrentan a una serie de barreras que dificultan la materialización de estas inversiones, como es el acceso a la red eléctrica, la tramitación de permisos o la seguridad regulatoria, que limitan “la capacidad de los proyectos para obtener financiación y ralentizan tanto el flujo de capital hacia las empresas como el ritmo de la transición hacia una industria limpia”.