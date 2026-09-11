Inditex prepara 20 proyectos en EEUU para su próxima fase de crecimiento

Inditex mira a Estados Unidos desde una posición de fuerza. Con una capitalización bursátil de alrededor de 170.000 millones y después de superar recientemente en Bolsa a Hermès, el gigante textil con sede en Arteixo prepara una nueva fase de crecimiento en EEUU, que ya es su segundo mayor mercado por ventas, solo por detrás de España. La hoja de ruta pasa por una veintena de proyectos hasta finales de 2027 y por una estrategia que su consejero delegado, Óscar García Maceiras, define como de «crecimiento selectivo».

«Estados Unidos, debido a su población y a su nivel de relevancia, está despertando mucho interés», explica García Maceiras en una entrevista concedida a Reuters en Londres, cuya publicación coincide con la semana de la presentación de los últimos resultados de la compañía.

Lejos de una carrera por sumar establecimientos, Inditex apuesta por estudiar cada mercado y garantizar la rentabilidad de cada tienda. En Estados Unidos, el grupo analiza incluso la demanda de cada ciudad a través de los pedidos por internet antes de decidir una apertura física.

La próxima ofensiva incluye nuevas tiendas de Zara en Denver, Phoenix y Pittsburgh. Inditex también ampliará el abanico de enseñas presentes en el país: después de su desembarco en Miami, Massimo Dutti y Bershka llegarán a Nueva York. En total, el grupo gallego prevé acometer una veintena de proyectos en Estados Unidos entre aperturas, ampliaciones y reformas hasta finales de 2027.

Menos tiendas y más espacio

El avance en Estados Unidos se enmarca en una transformación más amplia de la red comercial de Inditex. El grupo cuenta actualmente con unas 2.000 tiendas menos que en enero de 2019 y el número de establecimientos se ha reducido un 27% desde su máximo histórico. La superficie total de venta, sin embargo, apenas ha retrocedido un 7%.

La estrategia pasa por concentrar el negocio en establecimientos más amplios y productivos y desprenderse de locales de menor tamaño. Ese proceso ha permitido mejorar la calidad de la red y atraer un mayor flujo de clientes, según apunta Edward Kevis, gestor de fondos de Aviva Investors citado por Reuters.

García Maceiras asegura además que las grandes reformas están ofreciendo resultados. El consejero delegado de Inditex pone como ejemplo la tienda de Zara de Oxford Street, en Londres, cuya renovación se ha traducido en una «mejora significativa» de la tasa de conversión, es decir, del porcentaje de visitantes que finalmente realizan una compra.

El lujo abre una oportunidad

La fortaleza de Inditex contrasta con el peor comportamiento bursátil de algunos de los grandes grupos del lujo. Hermès y LVMH acumulan importantes caídas este año, mientras el grupo gallego se mantiene cerca de máximos históricos y ha superado recientemente a Hermès por capitalización bursátil.

«Muchos clientes están combinando en su armario diferentes tipos de productos, procedentes de distintos segmentos del mercado, quizá con cierto grado de cambio a opciones más asequibles respecto al sector del lujo. El armario ya no pertenece a una sola marca». Óscar García Maceiras — CEO Inditex

Las subidas de precios registradas por muchas firmas de moda pueden favorecer además una mayor mezcla de segmentos dentro del armario de los consumidores. García Maceiras apunta a que algunos compradores combinan cada vez más artículos de diferentes rangos de precio.

«Muchos clientes están combinando en su armario diferentes tipos de productos, procedentes de distintos segmentos del mercado, quizá con cierto grado de cambio a opciones más asequibles respecto al sector del lujo», señala. Una tendencia que resume con una frase: «El armario ya no pertenece a una sola marca».

Este escenario abre espacio a enseñas como Zara o Massimo Dutti entre consumidores que alternan artículos de lujo con prendas de precios más accesibles, justo cuando Inditex atraviesa uno de sus momentos de mayor fortaleza bursátil.

Las mismas reglas frente al bajo coste

En el otro extremo del mercado aparece la competencia del bajo coste. Inditex continúa expandiendo Lefties, una enseña habitualmente considerada rival de Shein, después de que la Unión Europea decidiese en julio poner fin a la entrada libre de aranceles de pequeños paquetes de comercio electrónico.

García Maceiras resta, no obstante, importancia al efecto directo de estos cambios regulatorios sobre Inditex. «Nuestra cuota de mercado global ronda el 2%, por lo que seguimos centrados en nuestro propio negocio», afirma.

El consejero delegado de Inditex sí considera positivo que las normas sean comunes para todos los operadores: «Si se trata de algo que ofrece a los distintos actores una igualdad de condiciones, las mismas reglas para todos, a nosotros nos parece bien».

Con Estados Unidos como segundo gran mercado, una red comercial más concentrada y una posición capaz de captar consumidores de distintos segmentos, Inditex afronta su siguiente etapa de crecimiento sin regresar al antiguo modelo de multiplicar aperturas: menos tiendas, de mayor tamaño y con una productividad más alta.