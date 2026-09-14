La riqueza se concentra a marchas forzadas: Galicia tiene ya más propietarios con varios inmuebles que con uno solo

El pib per cápita se obtiene dividiendo el Producto Interior Bruto (PIB) de un territorio entre su número de habitantes. Es cierto que sirve como aproximación al nivel de riqueza o producción económica de cada individuo, pero es importante tener en cuenta que no refleja cómo se distribuye la renta. Es decir, que aumente el PIB per cápita no implica necesariamente que mejore la riqueza de cada ciudadano —puede obedecer incluso a una caída en el número de habitantes—, sino que la producción económica del territorio crece en relación con su población. En precios corrientes, en Galicia ha medrado de forma muy notoria en la última década, casi un 50%, hasta cerca de 30.200 euros; descontada la inflación, que ha experimentado oleadas muy intensas tras la invasión de Ucrania, la subida se queda en un 20%.

Pero el hecho es que el avance de la riqueza está siendo muy desigual, como se puede comprobar con los rendimientos del trabajo o las estadísticas de patrimonio, pero también con los datos oficiales del Catastro. Esto es, quién tiene cuántos bienes y de qué tipo. Y las cifras acaban de aflorar un hecho inaudito: por primera vez, quienes acumulan múltiples propiedades son más que quienes solo tienen una. De acuerdo a los registros cerrados del ejercicio 2025, los titulares de un bien urbano en Galicia fueron 968.936 personas, mientras que los que sumaron dos o más bienes se situaron en las 977.906.

El Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, considera urbanos los bienes inmuebles vinculados a suelo de naturaleza urbana, no solo las viviendas. Dentro de esa categoría entran pisos, casas, locales comerciales, oficinas, garajes, naves industriales, almacenes, hoteles y otros edificios, además de solares y parcelas urbanas, estén o no edificados. También pueden figurar determinados terrenos en proceso de urbanización o incluidos en ámbitos urbanísticos, según su clasificación catastral. En total, y ya con datos de junio de este 2026, están registrados 1,95 millones de bienes urbanos en la comunidad, de los que un 49% corresponden a personas que tienen únicamente un inmueble.

Un informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), ya había llamado la atención sobre el crecimiento desigual entre los propietarios. En el conjunto del país, expone el análisis, «el crecimiento del parque inmobiliario ha beneficiado principalmente a quienes ya acumulaban patrimonio. Los propietarios con un solo inmueble redujeron su peso un 3,7%, pero quienes tenían entre seis y diez aumentaron un 51,6%». ¿En el caso gallego? En los últimos diez años, por ejemplo, los titulares de un único bien urbano cayeron en más de un 6,3%, frente al avance del 24% de los multipropietarios. El informe del ministerio fue elaborado por Javier Gil, Investigador Ramón y Cajal del CSIC; Óscar Villas, técnico comercial y economista del Estado; Miguel García Duch, doctor en Economía y profesor en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid; e Irene Lebrusán, doctora en Sociología por la UCM.

Propiedad urbana y sus propietarios / Simón Espinosa

Los cuatro apuntan un factor determinante, y es que «la vivienda deja de ser exclusivamente un bien destinado a satisfacer una necesidad básica (residir) para convertirse progresivamente en un activo de inversión y acumulación». De vuelta en Galicia, y por acotar un poco la progresión de esta realidad en el tiempo, en el año 2022 el Catastro tenía registrados a 27.024 titulares de diez o más bienes de naturaleza urbana, cuya cifra se ha disparado en cerca de un 20% hasta hoy, con más de 32.200 de estos multipropietarios. «Los datos —abundan los expertos— muestran que la concentración de la propiedad es cada vez mayor, y que esta se intensifica a medida que aumenta el número de inmuebles en manos de un mismo propietario. Lejos de facilitar el acceso, el funcionamiento del mercado ha reforzado la desigualdad patrimonial ya existente».

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En el conjunto de España, frente a este refuerzo del patrimonio de los que más tienen, también asoma la evidente incapacidad de muchos hogares por acceder a una propiedad. «En catorce años, han crecido dos grupos en los extremos: por un lado, los hogares sin propiedades, que aumentaron un 63%; y por otro, los hogares con dos o más inmuebles, que crecieron un 54% [...] Esto significa que el grupo intermedio pierde peso mientras aumentan los extremos: o no tienen ninguna propiedad o acumulan varias. Es decir, la estructura de acceso a la propiedad se polariza», zanja el informe, que puede consultarse en este link.