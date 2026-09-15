El mercado laboral de Galicia prolonga su etapa dorada con el tirón de los extranjeros, que se acercan ya a los 100.000

La economía española acumula cuatro trimestres consecutivos creciendo al 2,7%, incluida la primera mitad de este año. Otra vez a la cabeza de las grandes potencias europeas. La actividad resiste de momento la enorme ola de incertidumbre, a la espera de ver las consecuencias del enésimo envite de la inflación ante los precios disparados de la energía por culpa de la guerra de EE UU e Israel contra Irán y el lío para reabrir el estrecho de Ormuz. Un nuevo shock para el bolsillo que condiciona cualquier previsión de futuro, aunque las proyecciones ya apuntan, como recuerda el Banco de España, «a una desaceleración progresiva del ritmo de expansión». En su informe anual publicado el pasado junio, el organismo liderado por José Luis Escrivá subraya «el dinamismo» del país, «muy superior al observado en el área del euro, en un contexto de ausencia de desequilibrios macrofinancieros significativos». «El ciclo expansivo volvió a caracterizarse por los elevados flujos de entrada de inmigrantes, que explicarían en torno a la mitad del avance observado en el Producto Interior Bruto (PIB) y más de dos tercios del aumento del empleo en los últimos años», señala.

Con el tirón habitual del empleo en agosto por la temporada alta estival y el proceso extraordinario de regularización, España supera por primera vez los 3,5 millones de foráneos ocupados. Fueron, concretamente, 3.551.759 de media a lo largo del mes pasado, tras un incremento anual del 15,7%. Hay 482.490 cotizantes más procedentes de otros países, según el balance que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Galicia deja un ascenso todavía mayor, del 24%. El mercado laboral autonómico ganó 18.697 y puede prolongar el bum que le ha llevado a batir por fin el máximo de afiliaciones previo al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Ocho de cada diez puestos creados en los últimos doce meses están ocupados por extranjeros. Solo dos territorios arrojan un alza mayor: Asturias, donde el número de trabajadores de otra nacionalidad aumentó cerca del 27%, y Extremadura, con un 25,6%.

La comunidad está a punto de alcanzar el umbral de los 100.000 inmigrantes de alta en la Seguridad Social. En agosto se contabilizaron 96.819. Entraron 14.747 en el Régimen General de cotización, donde se integran buena parte de los asalariados, respecto al mismo mes del pasado ejercicio. El Sistema Especial Agrario sumó 593 nuevas afiliaciones; el de las trabajadoras del hogar otras 1.503; los autónomos se elevaron en 1.652; y el Régimen del Mar, en 206.

Afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social en Galicia / Hugo Barreiro

Diversificación sectorial

El departamento liderado por Elma Saiz subraya la «trayectoria sostenida de crecimiento» en el conjunto del país y una presencia «cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y en formas de participación». Su incorporación se da de lleno en ocupaciones con «una elevada demanda de mano de obra» como en ramas de «mayor cualificación y en el emprendimiento por cuenta propia». Se ve claramente en Galicia, donde el incremento de los extranjeros está muy generalizado, aunque la hostelería se mantiene como principal destino laboral del colectivo. En bares y restaurantes trabajan ya más de 20.000 extranjeros, cerca de 4.000 por encima de los niveles de hace un año. En el comercio alcanzan los 11.800, lo que supone una subida de 1.577; y 11.100 en la construcción, que abrió las puertas a 2.775 inmigrantes desde agosto de 2025.

La industria manufacturera fichó a 1.528 y ronda en total los 8.800; y en actividades administrativas y servicios auxiliares el alza fue de 1.900 y salta a 8.000 extranjeros de alta. Los otros sectores con más presencia de foráneos en Galicia son el transporte y el almacenamiento, unos 6.300 (779 más); y la sanidad y los servicios sociales, que rozan los 6.000 (1.225).

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La inmensa mayoría del avance de las afiliaciones de extranjeros se da entre los llegados de fuera de la UE y, sobre todo, de tres países. Los venezolanos se consolidan como grupo principal entre los trabajadores inmigrantes en la comunidad con casi 16.700 y una subida en el último año del 32%. Accedieron algo más de 4.000 al mercado laboral. La presencia de colombianos se disparó el 50% (4.250), hasta los 12.659, colocándose por encima de los portugueses, que se mantienen prácticamente sin cambios (10.034). Los afiliados originarios de Perú medraron el 48%: 2.585 más que un año antes y cerca de los 8.000 en total. En el resto de nacionalidades destacan los 5.066 marroquíes de alta (986 más); 4.869 llegados de Brasil (865 nuevos); 3.823 cubanos (976 de alza); 3.781 italianos (291 más); 3.169 de Senegal (625 más); y 3.115 de Rumanía (32 más).